Informe diario: matan a menor de 13 años en Mazatlán; 3 homicidios y 19 vehículos robados el lunes

Este lunes 30 de marzo se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo uno al Secretariado Federal. Una persona sin vida y desmembrada fue hallada en el interior de una hielera al costado de la Maxipista Mazatlán - Culiacán, en el municipio de Elota, también le dejaron un mensaje criminal.
La FGE reportó también que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso tras la muerte de un menor que resultó baleado en el poblado de Veranos, en Mazatlán, el 29 de marzo, se llamaba Bryan.
Otro homicidio ocurrió en Mazatlán, cuando el dependiente de un expendio de cerveza en la colonia Niños Héroes fue atacado a balazos, pero esta muerte no fue incluida en el reporte diario de la FGE.
En otros hechos, un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y Civiles armados dejó un agente herido en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán. También en la capital, un comerciante fue privado de la libertad en el Fraccionamiento Terranova pero fue localizado con vida posteriormente.
Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 118 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 19 nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 027 asesinatos y 3 mil 542 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 30 de marzo de 2026 es de:
◉ 3,027 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,542 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 10,451 vehículos robados (18.4 diarios)
◉ 3,402 personas detenidas (6.0 diarios)
◉ 183 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en marzo se han registrado 114 homicidios para un promedio de 3.8 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 30 de marzo de 2026 se han abierto 2 mil 707 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 542 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en marzo se han registrado 512 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 17.1 diarios.