Informe diario: matan a menor de 13 años en Mazatlán; 3 homicidios y 19 vehículos robados el lunes

Este lunes 30 de marzo se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo uno al Secretariado Federal. Una persona sin vida y desmembrada fue hallada en el interior de una hielera al costado de la Maxipista Mazatlán - Culiacán, en el municipio de Elota, también le dejaron un mensaje criminal.

La FGE reportó también que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso tras la muerte de un menor que resultó baleado en el poblado de Veranos, en Mazatlán, el 29 de marzo, se llamaba Bryan.

Otro homicidio ocurrió en Mazatlán, cuando el dependiente de un expendio de cerveza en la colonia Niños Héroes fue atacado a balazos, pero esta muerte no fue incluida en el reporte diario de la FGE.

En otros hechos, un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y Civiles armados dejó un agente herido en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán. También en la capital, un comerciante fue privado de la libertad en el Fraccionamiento Terranova pero fue localizado con vida posteriormente.

Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 118 homicidios.