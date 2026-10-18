Informe diario: matan a otra mujer en Escuinapa; 2 homicidios, 1 feminicidio y 6 vehículos robados el sábado

Este sábado 17 de octubre se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos un feminicidio en Escuinapa, pero la fiscalía reportó solo dos al Gabinete Federal. En Culiacán, hallaron a un hombre ejecutado y maniatado a orillas de La Costerita; el cadáver mostraba visibles huellas de violencia y heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.
Además, asesinaron a balazos a un dependiente de una tienda en la Colonia Esthela Ortiz de Culiacán; Pedro Jesús, de 20 años, fue agredido durante la noche del sábado; investigan si se trató de un asalto o un ataque directo.
En otros hechos, atacaron a balazos por segunda ocasión un taller en la Salvador Allende, en Mazatlán. Hombres armados dispararon contra el establecimiento y huyeron en una camioneta blanca. Autoridades localizaron a dos hombres en el interior y los presentaron para que rindieran su versión de los hechos.
También, una mujer fue asesinada en la Colonia Centro de Escuinapa; suman 20 casos desde junio. La víctima fue atacada a balazos este sábado a pocas cuadras de Seguridad Pública. Se trata del tercer asesinato de una mujer registrado en el municipio durante octubre. Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 13 casos en octubre.
Con estos datos, octubre proyecta para cerrar con 226 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó seis nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 056 muertes violentas y 4 mil 525 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 17 de octubre de 2026 es de:
◉ 4,056 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,525 personas privadas de la libertad (5.9 diarios)
◉ 12,732 vehículos robados (16.6 diarios)
◉ 4,033 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 212 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 7.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 124 muertes violentas para un promedio de 7.3 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 17 de octubre de 2026 se han abierto 3 mil 154 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 525 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 125 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.4 diarios.