Informe diario: matan a otra mujer en Escuinapa; 2 homicidios, 1 feminicidio y 6 vehículos robados el sábado

Este sábado 17 de octubre se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos un feminicidio en Escuinapa, pero la fiscalía reportó solo dos al Gabinete Federal. En Culiacán, hallaron a un hombre ejecutado y maniatado a orillas de La Costerita; el cadáver mostraba visibles huellas de violencia y heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Además, asesinaron a balazos a un dependiente de una tienda en la Colonia Esthela Ortiz de Culiacán; Pedro Jesús, de 20 años, fue agredido durante la noche del sábado; investigan si se trató de un asalto o un ataque directo.

En otros hechos, atacaron a balazos por segunda ocasión un taller en la Salvador Allende, en Mazatlán. Hombres armados dispararon contra el establecimiento y huyeron en una camioneta blanca. Autoridades localizaron a dos hombres en el interior y los presentaron para que rindieran su versión de los hechos.

También, una mujer fue asesinada en la Colonia Centro de Escuinapa; suman 20 casos desde junio. La víctima fue atacada a balazos este sábado a pocas cuadras de Seguridad Pública. Se trata del tercer asesinato de una mujer registrado en el municipio durante octubre. Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 13 casos en octubre.