Este sábado 28 de noviembre se registraron cuatro homicidios dolosos, entre ellos un feminicidio. Por la madrugada y en Mazatlán, un joven de 20 años identificado como Francisco Aldair, fue asesinado a balazos dentro de un bar ubicado sobre el bulevar Marina. El ataque se registró a las 00:15 horas de este sábado en un bar ubicado sobre la lateral del Bulevar Marina Mazatlán en la zona de la Marina Mazatlán. Según testigos, hombres armados ingresaron al lugar donde un centenar de personas se divertían y al localizar a su víctima le dispararon a quemarropa en varias ocasiones.
También, un motociclista de aproximadamente 40 años fue asesinado a balazos cuando circulaba este sábado sobre la avenida Óscar Pérez Escobosa. El ataque se registró a las 17:00 horas en la vialidad mejor conocida como Libramiento II, a la altura del fraccionamiento Misiones, casi esquina con la calle Misión San Francisco.
En Culiacán, dos hombres resultaron heridos de bala tras un ataque armado registrado casi a la medianoche del viernes en el Fraccionamiento Los Ángeles, al norte de esta ciudad. De acuerdo con los datos recabados, las víctimas fueron identificadas como José Rosendo, de 30 años, y José Francisco, de 28.
Mientras que en Escuinapa, dos personas fueron asesinadas a balazos este sábado 28 de noviembre en la colonia Santa Lucía, mientras una menor resultó gravemente herida. Las víctimas mortales hasta el momento no han sido identificadas, pero se trata de una mujer y un hombre, quienes quedaron sin vida en un domicilio. La menor es Génesis Viridiana “N”, de 14 años, quien presenta heridas por arma de fuego en el brazo derecho, con orificio de entrada y salida; así como fractura al parecer en cadera y subluxación de un hombro.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 19 casos en noviembre para un promedio de 0.68 mujeres asesinadas por día.
Con estos datos, noviembre proyecta para cerrar con 180 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó siete nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 301 muertes violentas y 4 mil 662 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 28 de noviembre de 2026 es de:
◉ 4,301 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,662 personas privadas de la libertad (5.7 diarios)
◉ 13,153 vehículos robados (16.2 diarios)
◉ 4,126 personas detenidas (5.1 diarios)
◉ 238 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 7.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 168 muertes violentas para un promedio de 6.0 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 28 de noviembre de 2026 se han abierto 3 mil 232 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 662 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículo
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 322 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 11.5 diarias.