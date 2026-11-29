Este sábado 28 de noviembre se registraron cuatro homicidios dolosos, entre ellos un feminicidio. Por la madrugada y en Mazatlán, un joven de 20 años identificado como Francisco Aldair, fue asesinado a balazos dentro de un bar ubicado sobre el bulevar Marina. El ataque se registró a las 00:15 horas de este sábado en un bar ubicado sobre la lateral del Bulevar Marina Mazatlán en la zona de la Marina Mazatlán. Según testigos, hombres armados ingresaron al lugar donde un centenar de personas se divertían y al localizar a su víctima le dispararon a quemarropa en varias ocasiones.

También, un motociclista de aproximadamente 40 años fue asesinado a balazos cuando circulaba este sábado sobre la avenida Óscar Pérez Escobosa. El ataque se registró a las 17:00 horas en la vialidad mejor conocida como Libramiento II, a la altura del fraccionamiento Misiones, casi esquina con la calle Misión San Francisco.

En Culiacán, dos hombres resultaron heridos de bala tras un ataque armado registrado casi a la medianoche del viernes en el Fraccionamiento Los Ángeles, al norte de esta ciudad. De acuerdo con los datos recabados, las víctimas fueron identificadas como José Rosendo, de 30 años, y José Francisco, de 28.

Mientras que en Escuinapa, dos personas fueron asesinadas a balazos este sábado 28 de noviembre en la colonia Santa Lucía, mientras una menor resultó gravemente herida. Las víctimas mortales hasta el momento no han sido identificadas, pero se trata de una mujer y un hombre, quienes quedaron sin vida en un domicilio. La menor es Génesis Viridiana “N”, de 14 años, quien presenta heridas por arma de fuego en el brazo derecho, con orificio de entrada y salida; así como fractura al parecer en cadera y subluxación de un hombro.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 19 casos en noviembre para un promedio de 0.68 mujeres asesinadas por día.