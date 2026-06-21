Informe diario: matan a otro en Escuinapa; 4 homicidios, 1 cuerpo hallado en Mazatlán y 8 vehículos robados el sábado

Este sábado 20 de junio se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la colonia Independencia, estaba atado de manos y le dejaron un mensaje criminal; otra en la colonia Ampliación 5 de Febrero, su nombre era José Antonio y tenía 66 años; y una persona falleció luego de resultar lesionada tras un ataque a balazos en la colonia 21 de Marzo, se llamaba Óscar Manuel y tenía 31 años.
En Escuinapa, una persona fue localizada asesinada en la colonia 10 de Mayo, se llamaba Martín.
En Mazatlán, un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado al norte de Mazatlán. Al parecer, el cadáver corresponde a David “N”, reportado como desaparecido desde el 14 de junio cuando no regresó a su hogar tras asistir a un festejo, familiares que llegaron al lugar lograron identificarlo.
Con estos datos, junio proyecta para cerrar con 152 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos pero la FGE agregó cuatro denuncias en la zona centro.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 431 asesinatos y 3 mil 988 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 20 de junio de 2026 es de:
◉ 3,431 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,988 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 11,625 vehículos robados (17.9 diarios)
◉ 3,678 personas detenidas (5.7 diarios)
◉ 194 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en junio se han registrado 101 muertes violentas para un promedio de 5.1 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 20 de junio de 2026 se han abierto 2 mil 894 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 988 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en junio se han registrado 281 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14.1 diarios.