Informe diario: Queman casino y matan a trabajadora en Culiacán; 3 homicidios y 17 vehículos robados el lunes

Este lunes 4 de mayo se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo dos al Secretariado Federal. En Culiacán, una persona fue localizada en la colonia asesinada a balazos Rincón del Parque; y otra, en el municipio de Juan José Ríos.
Otro caso que la Fiscalía no incluyó en su conteo diario es la muerte de Ana Cristina, de 31 años, trabajadora de un casino del sector Tres Ríos que fue atacado e incendiado la tarde del lunes.
En otros hechos, una persecución por parte de elementos federales en la comunidad de Palmitas dejó un hombre abatido y dos detenidos.
Con estos datos, el mes de mayo proyecta para cerrar con 171 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 17 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 185 asesinatos y 3 mil 821 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 4 de mayo de 2026 es de:
◉ 3,188 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,821 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 10,938 vehículos robados (18.1 diarios)
◉ 3,531 personas detenidas (6.0 diarios)
◉ 185 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en mayo se han registrado 22 muertes violentas para un promedio de 7.3 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 4 de mayo de 2026 se han abierto 2 mil 799 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 821 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en mayo se han registrado 29 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 7.3 diarios.