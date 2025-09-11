Informe diario: rescatan a 2 mujeres, 8 homicidios y 25 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 10 de septiembre se registraron ocho homicidios en Sinaloa. Un menor de 15 años fue asesinado en una llantera de la autopista Benito Juárez, a la altura de Navolato.

En Culiacán una persona fue asesinada en la colonia Progreso, otra en el poblado de Bella Vista y una más, de oficio taxista, en la colonia Guadalupe Victoria.

Asimismo, se informa sobre la localización de un asesinado en un camino de terracería que conduce de la Laguna al poblado de Yevabito, en Navolato, y de tres personas más en la comunidad de Melchor Ocampo, en Mocorito.

También se confirmó el rescate de dos mujeres por parte de las autoridades, tras un enfrentamiento en Navolato.

Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 129.