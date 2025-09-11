Informe diario: rescatan a 2 mujeres, 8 homicidios y 25 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 10 de septiembre se registraron ocho homicidios en Sinaloa. Un menor de 15 años fue asesinado en una llantera de la autopista Benito Juárez, a la altura de Navolato.
En Culiacán una persona fue asesinada en la colonia Progreso, otra en el poblado de Bella Vista y una más, de oficio taxista, en la colonia Guadalupe Victoria.
Asimismo, se informa sobre la localización de un asesinado en un camino de terracería que conduce de la Laguna al poblado de Yevabito, en Navolato, y de tres personas más en la comunidad de Melchor Ocampo, en Mocorito.
También se confirmó el rescate de dos mujeres por parte de las autoridades, tras un enfrentamiento en Navolato.
Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 129.
Por otro lado, el Secretariado agregó 25 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula mil 984 asesinatos y mil 963 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 10 de septiembre de 2025 es de:
◉ 1,984 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 1,963 personas privadas de la libertad (5.3 diarios)
◉ 7,078 vehículos robados (19.3 diarios)
◉ 1,703 personas detenidas (4.6 diarios)
◉ 112 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre se han registrado 43 homicidios para un promedio de 4.3 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 9 de septiembre de 2025 se han abierto mil 963 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 417 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 200 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 20 diarios.