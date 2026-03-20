Informe diario: retienen y liberan a hija de El Mayo, luego abaten a 11 en El Salado; 2 homicidios y restos el jueves

Este jueves 19 de marzo se registraron 2 homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, un menor de edad de nombre Jesús fue asesinado en la colonia Amistad; mientras que en la ciudad de Los Mochis, en Ahome, se registró el hallazgo de otra en el fraccionamiento Álamos Country.
Por otro lado, los restos óseos de una mujer que se encontraba desaparecida desde el año pasado fueron hallados en una vivienda de la colonia 10 de Mayo en Culiacán.
También por la noche, una mujer fue atacada a balazos en el sector centro de Culiacán, fue trasladada a un hospital para ser atendida pero se desconoce su identidad y estado de salud.
Y en hechos de alto impacto, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch detalló que la Marina y la SSPC realizaron tres diferentes acciones en la sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán, dejando como saldo el abatimiento de 11 civiles en la comunidad de Valle Escondido, un hombre detenido identificado como Omar Osvaldo “N” y que contaba con orden de aprehensión en Estados Unidos, así como la retención y posterior liberación de Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de “El Mayo” Zambada, en la comunidad de El Álamo, por no contar con orden de aprehensión o mandamiento judicial.
Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 124 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó cinco denuncias.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 989 asesinatos y 3 mil 514 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 19 de marzo de 2026 es de:
◉ 2,989 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,514 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 10,220 vehículos robados (18.4 diarios)
◉ 3,377 personas detenidas (6.1 diarios)
◉ 182 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en marzo se han registrado 76 homicidios para un promedio de 4.0 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 19 de marzo de 2026 se han abierto 2 mil 671 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 514 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en marzo se han registrado 286 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 15.1 diarios.