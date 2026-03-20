Informe diario: retienen y liberan a hija de El Mayo, luego abaten a 11 en El Salado; 2 homicidios y restos el jueves

Este jueves 19 de marzo se registraron 2 homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, un menor de edad de nombre Jesús fue asesinado en la colonia Amistad; mientras que en la ciudad de Los Mochis, en Ahome, se registró el hallazgo de otra en el fraccionamiento Álamos Country.

Por otro lado, los restos óseos de una mujer que se encontraba desaparecida desde el año pasado fueron hallados en una vivienda de la colonia 10 de Mayo en Culiacán.

También por la noche, una mujer fue atacada a balazos en el sector centro de Culiacán, fue trasladada a un hospital para ser atendida pero se desconoce su identidad y estado de salud.

Y en hechos de alto impacto, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch detalló que la Marina y la SSPC realizaron tres diferentes acciones en la sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán, dejando como saldo el abatimiento de 11 civiles en la comunidad de Valle Escondido, un hombre detenido identificado como Omar Osvaldo “N” y que contaba con orden de aprehensión en Estados Unidos, así como la retención y posterior liberación de Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de “El Mayo” Zambada, en la comunidad de El Álamo, por no contar con orden de aprehensión o mandamiento judicial.

Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 124 homicidios.