Informe diario: se enfrenta el GOES y detiene a 3 en Culiacán; 4 homicidios, 1 osamenta y 19 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 12 de mayo se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en un campo agrícola en la sindicatura de Costa Rica, se llamaba Alejandro y tenía 35 años; otra fue asesinada dentro de un vehículo en la colonia El Mirador y quien hasta el momento no ha sido identificado; y dos personas más fueron privadas de la vida tras un ataque a balazos en la colonia Buenos Aires que dejó, también, dos personas heridas.
La FGE informó sobre la localización de una osamenta en El Taste, Concordia.
También en Culiacán, un hombre fue herido a balazos en la colonia Felipe Ángeles; la víctima fue localizada lesionada tras un reporte de detonaciones de arma de fuego en dicho sector de Culiacán y fue trasladada a un hospital.
En otros hechos, un enfrentamiento a balazos entre el GOES de la Policía Estatal de Sinaloa con un grupo armado dejó como saldo a dos oficiales heridos, así como tres civiles detenidos y también heridos, durante la madrugada de este jueves en la colonia Villa del Cedro de Culiacán.
Con estos datos, el mes de mayo proyecta para cerrar con 179 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 19 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 241 asesinatos y 3 mil 833 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 13 de mayo de 2026 es de:
◉ 3,241 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,833 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 11,081 vehículos robados (18.1 diarios)
◉ 3,558 personas detenidas (5.8 diarios)
◉ 188 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en mayo se han registrado 75 muertes violentas para un promedio de 5.8 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 13 de mayo de 2026 se han abierto 2 mil 831 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 833 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en mayo se han registrado 172 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.2 diarios.