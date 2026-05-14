Informe diario: se enfrenta el GOES y detiene a 3 en Culiacán; 4 homicidios, 1 osamenta y 19 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 12 de mayo se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en un campo agrícola en la sindicatura de Costa Rica, se llamaba Alejandro y tenía 35 años; otra fue asesinada dentro de un vehículo en la colonia El Mirador y quien hasta el momento no ha sido identificado; y dos personas más fueron privadas de la vida tras un ataque a balazos en la colonia Buenos Aires que dejó, también, dos personas heridas.

La FGE informó sobre la localización de una osamenta en El Taste, Concordia.

También en Culiacán, un hombre fue herido a balazos en la colonia Felipe Ángeles; la víctima fue localizada lesionada tras un reporte de detonaciones de arma de fuego en dicho sector de Culiacán y fue trasladada a un hospital.

En otros hechos, un enfrentamiento a balazos entre el GOES de la Policía Estatal de Sinaloa con un grupo armado dejó como saldo a dos oficiales heridos, así como tres civiles detenidos y también heridos, durante la madrugada de este jueves en la colonia Villa del Cedro de Culiacán.

Con estos datos, el mes de mayo proyecta para cerrar con 179 homicidios.