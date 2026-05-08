Informe diario: se quema plaza en Los Mochis, hay 6 víctimas mortales; 3 homicidios y 20 vehículos robados el jueves

Este jueves 7 de mayo se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. Una persona fue asesinada con arma blanca tras una riña familiar en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato; otra más privada de la vida en la carretera Culiacán–Imala, en Culiacán; y una persona que falleció tras resultar herida en la colonia Loma Linda, en Culiacán.
En otros hechos, un fuerte incendio registrado en una plaza comercial de Los Mochis dejó seis personas fallecidas y decenas de personas lesionadas. El fuego ya fue sofocado por el cuerpo de bomberos y se realiza una investigación para determinar las causas del incendio.
Con estos datos, el mes de mayo proyecta para cerrar con 146 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 20 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 199 asesinatos y 3 mil 828 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 7 de mayo de 2026 es de:
◉ 3,199 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,828 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 11,002 vehículos robados (18.1 diarios)
◉ 3,534 personas detenidas (6.0 diarios)
◉ 187 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en mayo se han registrado 33 muertes violentas para un promedio de 4.7 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 7 de mayo de 2026 se han abierto 2 mil 799 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 828 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en mayo se han registrado 93 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.3 diarios.