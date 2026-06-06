Informe diario: sigue ardiendo Escuinapa; 1 homicidio y 7 vehículos robados el viernes

Este jueves 4 de junio se registró un homicidio doloso en Sinaloa, debido al asesinato de un hombre en la colonia Prados de Sur en Culiacán; se llamaba Javier y tenía 30 años.
En otros hechos, Escuinapa suma 14 días seguidos reportando disparos y detonaciones en distintos sectores del municipio. La tarde de ayer se reportaron diversos hechos en la cabecera municipal.
Por otro lado, una persecución en Culiacán dejó dos hombres detenidos y una camioneta asegurada en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez.
Con estos datos, junio proyecta para cerrar con 138 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó siete nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 353 asesinatos y 3 mil 957 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 5 de junio de 2026 es de:
◉ 3,353 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,957 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 11,423 vehículos robados (18.0 diarios)
◉ 3,643 personas detenidas (5.8 diarios)
◉ 192 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en junio se han registrado 23 muertes violentas para un promedio de 4.6 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 5 de junio de 2026 se han abierto 2 mil 860 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 957 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en junio se han registrado 79 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 15.8 diarios.