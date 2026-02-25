Informe diario: supera ya Sinaloa homicidios de febrero de 2025; 3 homicidios, 1 hallazgo de restos y 4 vehículos robados el martes

Este martes 24 de febrero se registraron tres homicidios doloso en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la colonia Santa Rosa, se llamaba Josué Alexander y tenía 37 años; otra más perdió la vida tras un ataque a balazos en la colonia El Progreso, se llamaba Jesús Rafael. Asimismo, en la sindicatura de Villa Benito Juárez, Navolato, se registró el hallazgo de una persona asesinada.
Asimismo, un colectivo de buscadoras reportó la localización de restos óseos sobre la carretera estatal que conduce a San Ignacio.
Por otro lado, en Culiacán se reportó la privación de la libertad de una persona en un estacionamiento de una plaza comercial por el Bulevar Zapata; al acudir las autoridades solo aseguraron equipo táctico.
Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 153 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía estatal agregó cuatro denuncias en la zona centro.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 877 asesinatos y 3 mil 334 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 24 de febrero de 2026 es de:
◉ 2,877 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,334 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 9,902 vehículos robados (18.5 diarios)
◉ 3,291 personas detenidas (6.3 diarios)
◉ 170 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en febrero se han registrado 131 homicidios para un promedio de 5.5 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 24 de febrero de 2026 se han abierto 2 mil 609 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 334 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en febrero se han registrado 402 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 16.8 diarios.