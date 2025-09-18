Informe diario: un reo muerto en el Penal de Goros, 5 homicidios y 15 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 17 de septiembre se registraron cinco homicidios en Sinaloa. En Badiraguato, dos personas fueron localizadas asesinadas en la localidad de La Sábila, San José del Llano.
En Culiacán, una persona fue asesinada en la colonia Cascada y otra más, en un expendio de cerveza, en la colonia Terranova. En Concordia, una persona fue localizada asesinada y en avanzado estado de descompisición en la carretera libre Mazatlán-Durango.
También se registró el hallazgo sin vida de un interno del penal de Goros en Ahome, sin que las autoridades hayan precisado las causas hasta ahora.
Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 143, con lo que Sinaloa perdería la tendencia descendente en este delito.
Por otro lado, el Secretariado Federal agregó 15 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 022 asesinatos y mil 990 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 16 de septiembre de 2025 es de:
◉ 2,022 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 1,990 personas privadas de la libertad (5.3 diarios)
◉ 7,204 vehículos robados (19.3 diarios)
◉ 1,718 personas detenidas (4.6 diarios)
◉ 116 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre se han registrado 81 homicidios para un promedio de 4.8 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 17 de septiembre de 2025 se han abierto mil 990 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 417 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 326 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 19.2 diarios.