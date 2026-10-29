Informe diario: visita Harfuch Sinaloa con agenda privada; 2 homicidios y 6 vehículos robados el miércoles

Este martes 27 de octubre se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa. En Mazatlán, dos atentados a balazos se registraron ayer por la tarde, uno en calles del Centro y otro en la Invasión Lomas del Arroyo.

El primero se registró a las 16:30 horas en el Centro de la ciudad, en la esquina de las calles Francisco Serrano y Gutiérrez Najera, donde hombres armados dispararon contra una vivienda, dejando daños a la fachada, sin reporte de personas lesionadas. Mientras que el segundo ataque se registró a las 18:20 horas, en el cruce de las calles Luis Nishizawa y Cacalotán, en la Invasión Lomas del Arroyo, con saldo de un hombre sin vida.

En Escuinapa, mataron a balazos al papá de una estilista asesinada hace más de dos meses; un hombre en moto arribó a una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Francisco I. Madero y disparó contra Román hasta quitarle la vida.

En otros hechos, localizaron a cuatro jóvenes que habían sido privados de la libertad en Villa del Real, en Culiacán; en un primer momento se reportó que fueron seis víctimas, sin embargo, la FGE asegura que se trató de cuatro jóvenes, a quienes encontraron sanos y salvos.

Por otro lado, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, realizó una visita de supervisión a Sinaloa para evaluar los operativos contra la violencia, revisar los resultados de la estrategia de seguridad y supervisar el terreno destinado a la construcción de un nuevo centro penitenciario. La visita fue privada y sin acceso de medios de comunicación.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 22 casos en octubre.