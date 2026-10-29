Informe diario: visita Harfuch Sinaloa con agenda privada; 2 homicidios y 6 vehículos robados el miércoles

Este martes 27 de octubre se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa. En Mazatlán, dos atentados a balazos se registraron ayer por la tarde, uno en calles del Centro y otro en la Invasión Lomas del Arroyo.
El primero se registró a las 16:30 horas en el Centro de la ciudad, en la esquina de las calles Francisco Serrano y Gutiérrez Najera, donde hombres armados dispararon contra una vivienda, dejando daños a la fachada, sin reporte de personas lesionadas. Mientras que el segundo ataque se registró a las 18:20 horas, en el cruce de las calles Luis Nishizawa y Cacalotán, en la Invasión Lomas del Arroyo, con saldo de un hombre sin vida.
En Escuinapa, mataron a balazos al papá de una estilista asesinada hace más de dos meses; un hombre en moto arribó a una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Francisco I. Madero y disparó contra Román hasta quitarle la vida.
En otros hechos, localizaron a cuatro jóvenes que habían sido privados de la libertad en Villa del Real, en Culiacán; en un primer momento se reportó que fueron seis víctimas, sin embargo, la FGE asegura que se trató de cuatro jóvenes, a quienes encontraron sanos y salvos.
Por otro lado, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, realizó una visita de supervisión a Sinaloa para evaluar los operativos contra la violencia, revisar los resultados de la estrategia de seguridad y supervisar el terreno destinado a la construcción de un nuevo centro penitenciario. La visita fue privada y sin acceso de medios de comunicación.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 22 casos en octubre.
Con estos datos, octubre proyecta para cerrar con 210 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó seis nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 122 muertes violentas y 4 mil 541 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 28 de octubre de 2026 es de:
◉ 4,122 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,541 personas privadas de la libertad (5.8 diarios)
◉ 12,808 vehículos robados (16.5 diarios)
◉ 4,052 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 216 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 190 muertes violentas para un promedio de 6.8 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 28 de octubre de 2026 se han abierto 3 mil 178 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 541 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículo
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 201 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.2 diarios.