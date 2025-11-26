Se disparan feminicidios en Sinaloa; ya son el doble de todo el 2024

Con 13 feminicidios en lo que va de Noviembre, Sinaloa ya acumula 62 asesinatos de mujeres en 2025, lo que significa el doble de los 31 casos registrados durante todo el 2024.

Desde el domingo pasado y hasta hoy miércoles, cinco mujeres han sido asesinadas de manera consecutiva en Sinaloa en Culiacán, Navolato y Mocorito.

Dichos asesinatos ocurren en el marco de las jornadas de activismo con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres en Sinaloa, y por el cual se realizan marchas y eventos y los recintos públicos, así como las vestimentas de las funcionarias, se pintan de naranja.

Pero la conmemoración de la efeméride no anula la realidad violenta que las mujeres de Sinaloa enfrentan de manera cotidiana. Una realidad que, además, se ha visto exacerbada por la coyuntura de la guerra entre facciones criminales y que ha escalado los feminicidios a cifras récord.

Tan solo en septiembre, Sinaloa registró 15 feminicidios, uno cada dos días, siendo ese el más alto en la historia del Estado. Octubre registró nueve casos pero a cinco días de concluir noviembre, ya se han registrado otros 13 casos en este mes; lo que evidencia una clara escalada de este delito a nivel estatal.