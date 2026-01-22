Asesinatos de policías en Sinaloa: suman cinco agentes muertos en 22 días de 2026

En apenas 22 días de 2026, Sinaloa ha registrado la muerte de cinco elementos de las fuerzas de seguridad, cuatro de ellos en Culiacán, en un contexto de violencia marcado por la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el registro periodístico de Noroeste, el primer caso ocurrió el 5 de enero con el homicidio del director de Tránsito Municipal de Culiacán, Francisco Javier Zazueta Lizárraga.

El funcionario se trasladaba a su trabajo cuando fue interceptado en el bulevar Adolfo López Mateos, en Aguaruto, por civiles armados que dispararon contra su vehículo. Pese a recibir auxilio médico, falleció en el hospital.

La noche del 15 de enero, León Felipe “N”, teniente coronel del Ejército en retiro y quien se desempeñaba como escolta de una funcionaria pública, fue asesinado tras oponerse al robo de un vehículo en la colonia Villa Fontana.

Esa misma noche, en Mazatlán, un elemento de la Guardia Nacional perdió a la vida a consecuencia de golpes en el estacionamiento de un centro comercial en la Zona Dorada; su cuerpo fue localizado en una rampa del inmueble.

El 16 de enero se confirmó la muerte del subteniente de infantería de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, identificado como Isidro, adscrito a la Policía Estatal Preventiva.

El agente falleció tras cuatro días de agonía luego de resultar herido en un enfrentamiento contra civiles armados el pasado 12 de enero en la colonia La Cascada, donde también una agente resultó lesionada.

El caso más reciente es el de César Eduardo, agente de la Policía Municipal de Culiacán. El oficial había sido privado de la libertad 24 horas antes en la sindicatura de El Salado.

Su cuerpo, con huellas de violencia y envuelto en plástico, fue abandonado este jueves 22 de enero junto al Congreso del Estado. En el sitio se localizó un mensaje atribuido a grupos delictivos.

El año 2025 cerró con 47 agentes asesinados, cifra que posicionó a Sinaloa como el estado más peligroso para ejercer la labor policial en el País, según estadísticas de la organización Causa en Común.