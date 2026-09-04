$!De Cuén al Síndico de Tepuche, políticos y servidores públicos asesinados y agredidos durante la disputa Guzmán-Zambada en Sinaloa

La disputa entre las facciones criminales de los Guzmán y los Zambada comenzó con una traición y un asesinato político cuando Héctor Melesio Cuén Ojeda, “El Maestro”, fue asesinado el 25 de julio de 2024 en la misma finca en la que raptaron a Ismael “El Mayo” Zambada; era ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ex Alcalde de Culiacán y fundador del Partido Sinaloense.
También han sido asesinados:
◉ Faustino Hernández Álvarez (30 de septiembre de 2024): Presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, ex regidor de Culiacán y ex candidato a la Alcaldía por el PRI. Fue asesinado a tiros en su domicilio.
◉ Homar Salas Gastélum (30 de abril de 2026): Secretario general electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, asesinado afuera de su hogar junto a Benjamín Olivares, quien era secretario de Deportes en su plantilla.
◉ Héctor Bartolo Zamudio Ríos (31 de marzo de 2026): Síndico municipal de Tepuche, Culiacán, ejecutado a balazos a bordo de una patrulla oficial de la sindicatura.
◉ David Guadalupe Ramírez González (4 de septiembre de 2026): Síndico municipal de Tepuche, raptado y hallado asesinado al norte de Culiacán el mismo día.
Otras figuras políticas que han sido agredidos a balazos son:
◉ Sergio Torres Félix (28 de enero de 2026): Diputado local y líder estatal del partido Movimiento Ciudadano. Fue emboscado y atacado a tiros por sujetos armados a bordo de una camioneta minutos después de salir del Congreso del Estado en el centro de Culiacán. Resultó herido de gravedad; su escolta repelió la agresión y lo trasladó al hospital.
◉ Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda (28 de enero de 2026): Diputada local (también de Movimiento Ciudadano), quien viajaba en el mismo vehículo que Sergio Torres al momento del atentado. Sufrió lesiones graves por impactos de arma de fuego, perdió un ojo y fue trasladada de urgencia a un hospital en la capital del estado. Retomó sus funciones legislativas en el Congreso del Estado.
◉ Óscar Roberto Osuna Tirado (2 de septiembre de 2026): Coordinador de Protección Civil del municipio de Mazatlán. Fue blanco de un ataque directo por parte de civiles armados a bordo de una motocicleta mientras circulaba por la avenida Gutiérrez Nájera. Su camioneta oficial recibió al menos 16 impactos de bala; el funcionario sobrevivió al atentado pero resultó lesionado. Este evento provocó el blindaje inmediato con fusiles de asalto en el Palacio Municipal de Mazatlán.