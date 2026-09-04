$!De Cuén al Síndico de Tepuche, políticos y servidores públicos asesinados y agredidos durante la disputa Guzmán-Zambada en Sinaloa

La disputa entre las facciones criminales de los Guzmán y los Zambada comenzó con una traición y un asesinato político cuando Héctor Melesio Cuén Ojeda, “El Maestro”, fue asesinado el 25 de julio de 2024 en la misma finca en la que raptaron a Ismael “El Mayo” Zambada; era ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ex Alcalde de Culiacán y fundador del Partido Sinaloense.

Héctor Melesio Cuén fue asesinado el 25 de julio de 2024 en la misma finca en la que fue raptado “El Mayo” Zambada.

Héctor Melesio Cuén fue asesinado el 25 de julio de 2024 en la misma finca en la que fue raptado “El Mayo” Zambada. ( )



También han sido asesinados:

◉ Faustino Hernández Álvarez (30 de septiembre de 2024): Presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, ex regidor de Culiacán y ex candidato a la Alcaldía por el PRI. Fue asesinado a tiros en su domicilio.

◉ Homar Salas Gastélum (30 de abril de 2026): Secretario general electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, asesinado afuera de su hogar junto a Benjamín Olivares, quien era secretario de Deportes en su plantilla.

◉ Héctor Bartolo Zamudio Ríos (31 de marzo de 2026): Síndico municipal de Tepuche, Culiacán, ejecutado a balazos a bordo de una patrulla oficial de la sindicatura.

◉ David Guadalupe Ramírez González (4 de septiembre de 2026): Síndico municipal de Tepuche, raptado y hallado asesinado al norte de Culiacán el mismo día.