Informe diario: 5 detenidos en Stanza, 7 homicidios y ataque armado en Villa Juárez

Este miércoles 17 de septiembre se registraron cinco homicidios en Sinaloa. En Badiraguato, una persona fue hallada asesinada en un camino que conduce del poblado Huixiopa al poblado El Revolcadero, mientras que en Culiacán, dos personas fueron asesinadas en un ataque a balazos en la colonia Benito Juárez.

En Mocorito, tres personas fueron localizadas asesinadas y torturadas en la sindicatura de Pericos. Y en Elota, una persona fue dejada asesinada en la carretera Maxipista Culiacán - Mazatlán.

También en Villa Juárez, Navolato, se registró un ataque armado que dejó seis personas heridas, entre ellas un menor de edad. Dos de ellos ya fueron dados de alta y el resto se encuentran estables en el hospital, confirmó la Secretaría de Salud.

Por la noche, la Secretaría de Seguridad reportó la detención de cinco hombres con armamento de grueso calibre y dos vehículos robados en Stanza Toscana, en Culiacán.

Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 147, con lo que Sinaloa perdería la tendencia descendente en este delito.