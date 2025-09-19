Informe diario: 5 detenidos en Stanza, 7 homicidios y ataque armado en Villa Juárez

Este miércoles 17 de septiembre se registraron cinco homicidios en Sinaloa. En Badiraguato, una persona fue hallada asesinada en un camino que conduce del poblado Huixiopa al poblado El Revolcadero, mientras que en Culiacán, dos personas fueron asesinadas en un ataque a balazos en la colonia Benito Juárez.
En Mocorito, tres personas fueron localizadas asesinadas y torturadas en la sindicatura de Pericos. Y en Elota, una persona fue dejada asesinada en la carretera Maxipista Culiacán - Mazatlán.
También en Villa Juárez, Navolato, se registró un ataque armado que dejó seis personas heridas, entre ellas un menor de edad. Dos de ellos ya fueron dados de alta y el resto se encuentran estables en el hospital, confirmó la Secretaría de Salud.
Por la noche, la Secretaría de Seguridad reportó la detención de cinco hombres con armamento de grueso calibre y dos vehículos robados en Stanza Toscana, en Culiacán.
Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 147, con lo que Sinaloa perdería la tendencia descendente en este delito.
Por otro lado, el Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos, pero la Fiscalía agregó nueve en la zona centro.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 029 asesinatos y mil 995 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 18 de septiembre de 2025 es de:
◉ 2,029 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 1,995 personas privadas de la libertad (5.3 diarios)
◉ 7,213 vehículos robados (19.3 diarios)
◉ 1,723 personas detenidas (4.6 diarios)
◉ 116 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre se han registrado 88 homicidios para un promedio de 4.8 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 17 de septiembre de 2025 se han abierto mil 990 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 417 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 326 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 19.2 diarios.