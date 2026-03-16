Informe diario: aparecen las 3 mujeres de Bachigualatito; cierra semana con 26 homicidios y hallazgos en fosas, 8% más que la anterior

Este domingo 15 de marzo se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en el fraccionamiento Villa Fontana; y otra más con huellas de violencia en la autopista Mazatlán–Culiacán, en el municipio de San Ignacio.

El hallazgo de otro cuerpo ocurrió por la carretera libre, a la altura de la comunidad de Los Chinacates en San Ignacio, pero este no fue incluido como homicidio por la Fiscalía.

En otros hechos, la Fiscalía confirmó la liberación con vida de las tres mujeres que habían sido privadas de la libertad en la sindicatura de Bachigualatito, en Culiacán, tras el asesinato de un hombre en el mismo domicilio.

También, las autoridades reportaron la vinculación a proceso de un hombre en la colonia Morelos de Culiacán, quien transportaba más de 700 mil dólares en efectivo y de los cuáles no pudo acreditar su origen.

Además, dos civiles fuertemente armados fueron detenidos en la colonia La Campiña de Culiacán en posesión de dos vehículos robados.

Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 120 homicidios.