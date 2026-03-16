Informe diario: aparecen las 3 mujeres de Bachigualatito; cierra semana con 26 homicidios y hallazgos en fosas, 8% más que la anterior

Este domingo 15 de marzo se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en el fraccionamiento Villa Fontana; y otra más con huellas de violencia en la autopista Mazatlán–Culiacán, en el municipio de San Ignacio.
El hallazgo de otro cuerpo ocurrió por la carretera libre, a la altura de la comunidad de Los Chinacates en San Ignacio, pero este no fue incluido como homicidio por la Fiscalía.
En otros hechos, la Fiscalía confirmó la liberación con vida de las tres mujeres que habían sido privadas de la libertad en la sindicatura de Bachigualatito, en Culiacán, tras el asesinato de un hombre en el mismo domicilio.
También, las autoridades reportaron la vinculación a proceso de un hombre en la colonia Morelos de Culiacán, quien transportaba más de 700 mil dólares en efectivo y de los cuáles no pudo acreditar su origen.
Además, dos civiles fuertemente armados fueron detenidos en la colonia La Campiña de Culiacán en posesión de dos vehículos robados.
Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 120 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó una denuncia en la zona centro.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 971 asesinatos y 3 mil 507 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 15 de marzo de 2026 es de:
◉ 2,971 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,507 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 10,128 vehículos robados (18.3 diarios)
◉ 3,366 personas detenidas (6.1 diarios)
◉ 170 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en marzo se han registrado 58 homicidios para un promedio de 3.9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 15 de marzo de 2026 se han abierto 2 mil 659 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 507 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en marzo se han registrado 194 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 12.9 diarios.