Informe diario: aprieta violencia en Mazatlán; 5 homicidios y 1 vehículo robado el sábado

Este sábado 18 de julio se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa pero la FGE reportó solo cuatro. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en el poblado Bellavista, se llamaba Irving y tenía 25 años.

Otro hombre fue hallado cubierto con cobijas y asesinado a balazos en las inmediaciones de la carretera La 20, en la sindicatura de Villa Juárez. Este asesinato no fue incluido en el informe diario de la FGE.

En Mazatlán, una persona fue asesinada en el fraccionamiento Hacienda; y otra fue asesinada en la colonia Centro, hasta el momento no ha sido identificado. También en Mazatlán, un motociclista fue herido a balazos en Lomas de Mazatlán.

En Escuinapa, un hombre fue asesinado en la colonia 13 de Septiembre, se llamaba Luis Alonso de 42 años.

Con estos datos, julio proyecta para cerrar con 146 muertes violentas.