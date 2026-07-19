Informe diario: aprieta violencia en Mazatlán; 5 homicidios y 1 vehículo robado el sábado

Este sábado 18 de julio se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa pero la FGE reportó solo cuatro. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en el poblado Bellavista, se llamaba Irving y tenía 25 años.
Otro hombre fue hallado cubierto con cobijas y asesinado a balazos en las inmediaciones de la carretera La 20, en la sindicatura de Villa Juárez. Este asesinato no fue incluido en el informe diario de la FGE.
En Mazatlán, una persona fue asesinada en el fraccionamiento Hacienda; y otra fue asesinada en la colonia Centro, hasta el momento no ha sido identificado. También en Mazatlán, un motociclista fue herido a balazos en Lomas de Mazatlán.
En Escuinapa, un hombre fue asesinado en la colonia 13 de Septiembre, se llamaba Luis Alonso de 42 años.
Con estos datos, julio proyecta para cerrar con 146 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 574 muertes violentas y 4 mil 156 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 18 de julio de 2026 es de:
◉ 3,574 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,156 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 12,007 vehículos robados (17.7 diarios)
◉ 3,736 personas detenidas (5.6 diarios)
◉ 207 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en julio se han registrado 85 muertes violentas para un promedio de 4.7 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 18 de julio de 2026 se han abierto 2 mil 968 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 156 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en julio se han registrado 174 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 10.2 diarios.