Informe diario: arranca agosto con 4 homicidios, pero la Fiscalía reporta 3; aseguran 3 vehículos en taller de Mazatlán

El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó una denuncia.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 631 muertes violentas y 4 mil 181 personas privadas de la libertad.



Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 1 de agosto de 2026 es de: ◉ 3,631 homicidios dolosos (5.3 diarios) ◉ 4,181 personas privadas de la libertad (6.1 diarios) ◉ 12,093 vehículos robados (17.5 diarios) ◉ 3,783 personas detenidas (5.5 diarios) ◉ 209 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.

COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.



Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.1 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 4 muertes violentas para un promedio de 4.0 diarias.



Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 1 de agosto de 2026 se han abierto 3 mil 009 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 181 denuncias ante la FGE.