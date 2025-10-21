Informe diario: arranca semana con 2 guardias nacionales caídos, 3 homicidios y 20 vehículos robados

Este lunes 20 de octubre se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. En Culiacán una persona fue asesinada en un ataque a balazos en la colonia Estela Ortiz de Toledo y otra en la colonia Vicente Guerrero.
También, una mujer murió en un hospital, luego de recibir atención médica por hechos violentos ocurridos el 21 de septiembre en la colonia Valle de Amapa, Culiacán.
También, dos elementos de la Guardia Nacional perdieron la vida tras ser atacados a balazos y registrarse una persecución en Costa Rica, Culiacán.
Por otro lado, un operativo de las autoridades dejó seis personas detenidas en posesión de armas de alto poder y una más abatida en el Fraccionamiento Bonanza de Culiacán.
Con estos datos, la proyección de homicidios para octubre es de 157.
Por otro lado, el Secretariado federal agregó 20 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 188 asesinatos y 2 mil 129 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 20 de octubre de 2025 es de:
2,188 homicidios dolosos (5.4 diarios)
2,129 personas privadas de la libertad (5.2 diarios)
7,824 vehículos robados (19.2 diarios)
1,808 personas detenidas (4.4 diarios)
133 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 101 homicidios para un promedio de 5.1 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 18 de octubre de 2025 se han abierto 2 mil 128 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 621 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 354 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 17.7 diarios.