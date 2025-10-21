Informe diario: arranca semana con 2 guardias nacionales caídos, 3 homicidios y 20 vehículos robados

Este lunes 20 de octubre se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. En Culiacán una persona fue asesinada en un ataque a balazos en la colonia Estela Ortiz de Toledo y otra en la colonia Vicente Guerrero.

También, una mujer murió en un hospital, luego de recibir atención médica por hechos violentos ocurridos el 21 de septiembre en la colonia Valle de Amapa, Culiacán.

También, dos elementos de la Guardia Nacional perdieron la vida tras ser atacados a balazos y registrarse una persecución en Costa Rica, Culiacán.

Por otro lado, un operativo de las autoridades dejó seis personas detenidas en posesión de armas de alto poder y una más abatida en el Fraccionamiento Bonanza de Culiacán.

Con estos datos, la proyección de homicidios para octubre es de 157.