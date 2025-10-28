Informe diario: arranca semana con 6 homicidios, restos óseos y 12 vehículos robados

Este lunes 27 de octubre se registraron cinco homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada en la colonia Emiliano Zapata, y otra más en el Campo El Diez.
En Navolato, una persona fue localizada ultimada en el poblado Los Arredondo, perteneciente a San Pedro. Y en Mazatlán, una persona fue encontrada asesinada en la colonia Hogar del Pescador.
En Concordia, se localizó una persona asesinada en la autopista Mazatlán–Durango.
También las autoridades informaron sobre la localización de restos óseos en un predio ubicado en Eldorado y sobre el fallecimiento de una persona en un hospital de Culiacán, quien ingresó herida el 24 de octubre, derivado de hechos violentos ocurridos en la colonia Díaz Ordaz.
En Mazatlán, un artefacto explosivo usado contra un expendio dejó dos heridos graves.
Por otro lado, un par de cateos realizados en Culiacán dejaron dos personas detenidas, entre ellas un individuo de nombre Miguel Ángel “N”, apodado “El Cuate”.
Con estos datos, la proyección de homicidios para octubre es de 179.
Por otro lado, el Secretariado Federal agregó 12 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 243 asesinatos y 2 mil 164 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 27 de octubre de 2025 es de:
◉ 2,243 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,164 personas privadas de la libertad (5.2 diarios)
◉ 7,966 vehículos robados (19.2 diarios)
◉ 1,838 personas detenidas (4.4 diarios)
◉ 148 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 7.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 156 homicidios para un promedio de 5.8 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 26 de octubre de 2025 se han abierto 2 mil 164 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 646 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 496 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 18.4 diarios.