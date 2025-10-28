Informe diario: arranca semana con 6 homicidios, restos óseos y 12 vehículos robados

Este lunes 27 de octubre se registraron cinco homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada en la colonia Emiliano Zapata, y otra más en el Campo El Diez.

En Navolato, una persona fue localizada ultimada en el poblado Los Arredondo, perteneciente a San Pedro. Y en Mazatlán, una persona fue encontrada asesinada en la colonia Hogar del Pescador.

En Concordia, se localizó una persona asesinada en la autopista Mazatlán–Durango.

También las autoridades informaron sobre la localización de restos óseos en un predio ubicado en Eldorado y sobre el fallecimiento de una persona en un hospital de Culiacán, quien ingresó herida el 24 de octubre, derivado de hechos violentos ocurridos en la colonia Díaz Ordaz.

En Mazatlán, un artefacto explosivo usado contra un expendio dejó dos heridos graves.

Por otro lado, un par de cateos realizados en Culiacán dejaron dos personas detenidas, entre ellas un individuo de nombre Miguel Ángel “N”, apodado “El Cuate”.

Con estos datos, la proyección de homicidios para octubre es de 179.