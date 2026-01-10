Informe diario: aseguran camioneta clonada de la CFE; 3 homicidios y 48 vehículos robados el viernes

Este viernes 9 de enero se registraron tres homicidios en Sinaloa. En Culiacán, un joven de apenas 18 años de nombre José Adrián, fue localizado asesinado en la colonia Bella Vista, tenía ficha de búsqueda; otra persona fue asesinada en la colonia Lombardo Toledano y una más sobre el bulevar Fuerza Aérea.

En otros hechos, un hombre fue agredido a golpes con un arma y despojado de su vehículo frente a las instalaciones del Hospital Pediátrico de Culiacán.

Por otro lado, una camioneta clonada con logos de la CFE y diversos cartuchos fueron asegurados en la comunidad de El Comanito, en Culiacán, por parte de la FGR.

También, 4 hombres fueron detenidos en diversos operativos en posesión de armas, cartuchos y vehículos robados en Culiacán. Uno de ellos buscado por el delito de privación de la libertad.

Con estos datos, enero se proyecta con 189 homicidios.