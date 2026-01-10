Informe diario: aseguran camioneta clonada de la CFE; 3 homicidios y 48 vehículos robados el viernes

Este viernes 9 de enero se registraron tres homicidios en Sinaloa. En Culiacán, un joven de apenas 18 años de nombre José Adrián, fue localizado asesinado en la colonia Bella Vista, tenía ficha de búsqueda; otra persona fue asesinada en la colonia Lombardo Toledano y una más sobre el bulevar Fuerza Aérea.
En otros hechos, un hombre fue agredido a golpes con un arma y despojado de su vehículo frente a las instalaciones del Hospital Pediátrico de Culiacán.
Por otro lado, una camioneta clonada con logos de la CFE y diversos cartuchos fueron asegurados en la comunidad de El Comanito, en Culiacán, por parte de la FGR.
También, 4 hombres fueron detenidos en diversos operativos en posesión de armas, cartuchos y vehículos robados en Culiacán. Uno de ellos buscado por el delito de privación de la libertad.
Con estos datos, enero se proyecta con 189 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 48 nuevos robos de vehículos en un par de días.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 642 asesinatos y 3 mil 132 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 9 de enero de 2026 es de:
◉ 2,642 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,132 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 9,218 vehículos robados (18.9 diarios)
◉ 2,030 personas detenidas (4.2 diarios)
◉ 164 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se han registrado 55 homicidios para un promedio de 6.1 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 9 de enero de 2026 se han abierto 2 mil 460 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 132 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 210 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 23.3 diarios.