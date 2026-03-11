Informe diario: asesinan a 3 en un solo ataque en Cañadas de Culiacán; 6 homicidios y un hallazgo de restos en El Guasimal

Este martes 10 de marzo se registraron seis homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo cinco al Secretariado Federal. En Culiacán, tres personas fueron asesinadas en la colonia Infonavit Cañadas en un ataque que dejó también a otra persona herida; una más fue ultimada en la colonia Villa del Real; y dos más fueron halladas asesinadas en estado de descomposición en la localidad El Guasimal.
Por otro lado, se localizaron restos óseos en un predio de la localidad El Guasimal, en Culiacán.
También en Villa Juárez, un hombre perdió la vida tras ser atacado con arma blanca en una riña pero la Fiscalía no incluyó este homicidio en su reporte diario tras tipificarlo como homicidio culposo y no doloso.
En otros hechos, las autoridades reportaron la detención de ocho civiles armados en Culiacán; les aseguraron fusiles AK-47 y M4, pistolas, municiones chalecos tácticos y tres vehículos durante un operativo realizado en la colonia San Benito, al oriente de la capital sinaloense
Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 130 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó dos denuncias.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 955 asesinatos y 3 mil 488 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 10 de marzo de 2026 es de:
◉ 2,955 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,488 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 10,086 vehículos robados (18.4 diarios)
◉ 3,352 personas detenidas (6.1 diarios)
◉ 170 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en marzo se han registrado 42 homicidios para un promedio de 4.2 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 10 de marzo de 2026 se han abierto 2 mil 626 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 488 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en marzo se han registrado 154 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 15.4 diarios.