Informe diario: asesinan a 3 en un solo ataque en Cañadas de Culiacán; 6 homicidios y un hallazgo de restos en El Guasimal

Este martes 10 de marzo se registraron seis homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo cinco al Secretariado Federal. En Culiacán, tres personas fueron asesinadas en la colonia Infonavit Cañadas en un ataque que dejó también a otra persona herida; una más fue ultimada en la colonia Villa del Real; y dos más fueron halladas asesinadas en estado de descomposición en la localidad El Guasimal.

Por otro lado, se localizaron restos óseos en un predio de la localidad El Guasimal, en Culiacán.

También en Villa Juárez, un hombre perdió la vida tras ser atacado con arma blanca en una riña pero la Fiscalía no incluyó este homicidio en su reporte diario tras tipificarlo como homicidio culposo y no doloso.

En otros hechos, las autoridades reportaron la detención de ocho civiles armados en Culiacán; les aseguraron fusiles AK-47 y M4, pistolas, municiones chalecos tácticos y tres vehículos durante un operativo realizado en la colonia San Benito, al oriente de la capital sinaloense

Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 130 homicidios.