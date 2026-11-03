Informe diario: asesinan a mujer de la Guardia Nacional en Culiacán; 1 feminicidio y 6 vehículos robados el lunes

Este lunes 2 de noviembre se registró un feminicidio en Sinaloa. En Culiacán, Cristian Zibone, de 34 años de edad, es la agente de Guardia Nacional que fue encontrada asesinada y con huellas de violencia en una vivienda en Alturas del Sur. La militar, originaria de Escuinapa, presentaba indicios de asfixia por estrangulamiento. De forma preliminar, se dio a conocer que la oficial compartía domicilio con su esposo, Erick Gustavo, de 29 años de edad, quien también integra la Guardia Nacional. Este último se encuentra en calidad de desaparecido y ya se emitió ficha de búsqueda.
También en Culiacán, abandonaron a un hombre vivo encintado en parque de Valle Dorado en sector La Conquista, en Culiacán; aparentemente la persona contaba con lesiones, por lo que se trasladó hacia el sitio una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana.
Por la tarde, incendiaron un salón de eventos en Las Quintas, en Culiacán; el atentado dejó daños materiales en diversas zonas del salón, como juegos infantiles, además de la fachada del inmueble.
Unas horas después, balearon una casa y un vehículo en la colonia Domingo Rubí, al sur de Culiacán; solo hubo daños materiales, y no se encontraron personas dentro de la casa o el automóvil.
Mientras que en Mazatlán, atacaron a balazos a un policía municipal en la colonia Valle del Ejido; el agente fue interceptado por sujetos armados, quienes dispararon en su contra en dos ocasiones, hiriéndolo en una de sus piernas.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman un caso en noviembre.
Con estos datos, noviembre proyecta para cerrar con 120 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó seis nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 141 muertes violentas y 4 mil 556 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 2 de noviembre de 2026 es de:
◉ 4,141 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,556 personas privadas de la libertad (5.8 diarios)
◉ 12,837 vehículos robados (16.4 diarios)
◉ 4,061 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 217 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 8 muertes violentas para un promedio de 3.0 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 2 de noviembre de 2026 se han abierto 3 mil 194 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 556 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículo
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado seis denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 3.0 diarias.