Informe diario: asesinan a mujer de la Guardia Nacional en Culiacán; 1 feminicidio y 6 vehículos robados el lunes

Este lunes 2 de noviembre se registró un feminicidio en Sinaloa. En Culiacán, Cristian Zibone, de 34 años de edad, es la agente de Guardia Nacional que fue encontrada asesinada y con huellas de violencia en una vivienda en Alturas del Sur. La militar, originaria de Escuinapa, presentaba indicios de asfixia por estrangulamiento. De forma preliminar, se dio a conocer que la oficial compartía domicilio con su esposo, Erick Gustavo, de 29 años de edad, quien también integra la Guardia Nacional. Este último se encuentra en calidad de desaparecido y ya se emitió ficha de búsqueda.

También en Culiacán, abandonaron a un hombre vivo encintado en parque de Valle Dorado en sector La Conquista, en Culiacán; aparentemente la persona contaba con lesiones, por lo que se trasladó hacia el sitio una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana.

Por la tarde, incendiaron un salón de eventos en Las Quintas, en Culiacán; el atentado dejó daños materiales en diversas zonas del salón, como juegos infantiles, además de la fachada del inmueble.

Unas horas después, balearon una casa y un vehículo en la colonia Domingo Rubí, al sur de Culiacán; solo hubo daños materiales, y no se encontraron personas dentro de la casa o el automóvil.

Mientras que en Mazatlán, atacaron a balazos a un policía municipal en la colonia Valle del Ejido; el agente fue interceptado por sujetos armados, quienes dispararon en su contra en dos ocasiones, hiriéndolo en una de sus piernas.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman un caso en noviembre.