Informe diario: atacan a pareja en Culiacán; 2 homicidios y 2 vehículos robados el sábado

Este sábado 18 de abril se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en el ejido El Álamo, sindicatura de Costa Rica; aún no ha sido identificado. Otra más fue asesinada en la colonia 12 de Mayo, en Mazatlán; se llamaba Fabián y tenía 30 años.
Por otro lado, una pareja fue atacada a balazos en una tortillería de la colonia CNOP de Culiacán, los heridos fueron identificados como Nubia y Cruz.
En otros hechos, las autoridades informaron de la detención de dos presuntos miembros de la facción de Los Chapitos en Mazatlán.
Con estos datos, abril proyecta para cerrar con 114 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó dos denuncias en la zona centro.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 105 asesinatos y 3 mil 663 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 18 de abril de 2026 es de:
◉ 3,105 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,663 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 10,703 vehículos robados (18.2 diarios)
◉ 3,478 personas detenidas (5.9 diarios)
◉ 184 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en abril se han registrado 71 homicidios para un promedio de 3.9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 18 de abril de 2026 se han abierto 2 mil 760 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 663 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en abril se han registrado 242 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.4 diarios.