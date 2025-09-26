Informe diario: balaceras en Villa Juárez, 4 homicidios y 21 vehículos robados el jueves

Este jueves 25 de septiembre se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada cerca del mercado Rafael Buelna en la colonia Centro, otra más en un intento de despojo de vehículo en la colonia Lomas de San Isidro y una más, un ex agente de la policía ministerial, en la colonia Villas del Roble. Asimismo, una mujer falleció tras ser herida a balazos en la colonia 5 de Febrero.
También durante la mañana se reportó de un ataque a balazos a un inmueble en la comunidad de Villa Juárez, en Navolato, sin que se reportaran víctimas.
Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 144, con lo que Sinaloa perdería la tendencia descendente en este delito.
Por otro lado, el Secretariado federal agregó 22 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 061 asesinatos y 2 mil 019 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 25 de septiembre de 2025 es de:
◉ 2,061 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,019 personas privadas de la libertad (5.3 diarios)
◉ 7,385 vehículos robados (19.3 diarios)
◉ 1,762 personas detenidas (4.6 diarios)
◉ 116 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre se han registrado 120 homicidios para un promedio de 4.8 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 21 de septiembre de 2025 se han abierto 2 mil 019 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 417 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 507 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 20.3 diarios.