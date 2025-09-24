Informe diario: balean a escolta de hija del gobernador, 5 homicidios y 22 vehículos robados el martes

Este martes 23 de septiembre se registraron cinco homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona murió en un hospital luego de recibir atención médica por hechos registrados en la Central de Abastos, y otra más, el jefe de farmacia del IMSS, fue asesinada en la colonia Guadalupe.
En Mazatlán, se registró el hallazgo de una persona asesinada en la colonia Hacienda de Urías.
También, dos mujeres fueron asesinadas en Culiacán: una en la colonia Infonavit Humaya y otra en la colonia Juntas del Humaya.
En el hecho que más captó la atención, la camioneta donde viajaban un par de escoltas de la hija del Gobernador Rocha Moya, fue atacada a balazos, uno de los escoltas resultó seriamente herido y fue atendido en el hospital donde, más tarde, se reportó fuera de peligro; dentro de la camioneta también viajaba la nieta de 11 años del gobernador, quien resultó ilesa. El Gobierno del Estado atribuyó el hecho a un intento de despojo de vehículo y la Presidenta Sheinbaum dijo que no descartarían ninguna línea de investigación.
Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 146, con lo que Sinaloa perdería la tendencia descendente en este delito.
Por otro lado, el Secretariado federal agregó 22 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 053 asesinatos y 2 mil 012 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 22 de septiembre de 2025 es de:
◉ 2,053 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,012 personas privadas de la libertad (5.3 diarios)
◉ 7,351 vehículos robados (19.3 diarios)
◉ 1,756 personas detenidas (4.6 diarios)
◉ 116 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre se han registrado 112 homicidios para un promedio de 4.9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 21 de septiembre de 2025 se han abierto 2 mil 012 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 417 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 473 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 20.6 diarios.