Informe diario: balean a escolta de hija del gobernador, 5 homicidios y 22 vehículos robados el martes

Este martes 23 de septiembre se registraron cinco homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona murió en un hospital luego de recibir atención médica por hechos registrados en la Central de Abastos, y otra más, el jefe de farmacia del IMSS, fue asesinada en la colonia Guadalupe.

En Mazatlán, se registró el hallazgo de una persona asesinada en la colonia Hacienda de Urías.

También, dos mujeres fueron asesinadas en Culiacán: una en la colonia Infonavit Humaya y otra en la colonia Juntas del Humaya.

En el hecho que más captó la atención, la camioneta donde viajaban un par de escoltas de la hija del Gobernador Rocha Moya, fue atacada a balazos, uno de los escoltas resultó seriamente herido y fue atendido en el hospital donde, más tarde, se reportó fuera de peligro; dentro de la camioneta también viajaba la nieta de 11 años del gobernador, quien resultó ilesa. El Gobierno del Estado atribuyó el hecho a un intento de despojo de vehículo y la Presidenta Sheinbaum dijo que no descartarían ninguna línea de investigación.

Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 146, con lo que Sinaloa perdería la tendencia descendente en este delito.