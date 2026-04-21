Informe diario: capturan a 19 en Escuinapa; 3 homicidios y 35 vehículos robados el lunes

Este lunes 20 de abril se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en El Diez, estaba envuelto con un cobertor y se desconoce su identidad; otra más fue asesinada dentro de un vehículo en la colonia CNOP, fue identificado como Ángel Eduardo de 34 años. También, una persona fue localizada privada de la vida en la sindicatura de El Carrizo, en Ahome.
En otros hechos, las autoridades confirmaron la detención de 19 civiles armados en el municipio de Escuinapa; 14 de ellos fueron detenidos tras agredir a las fuerzas Armadas y otros cinco en un operativo distinto del que no se dieron detalles.
También en Culiacán, una persecución armada dejó dos vehículos siniestrados y uno más robado en el sector Laureles Pinos; no se reportaron personas lesionadas.
Por otro lado, las autoridades resguardaron un motel en la comunidad de El Diez, al sur de Culiacán, tras un reporte de la privación de la libertad de una pareja desde el día domingo; en el hecho fueron asegurados chalecos y equipo táctico.
Con estos datos, abril proyecta para cerrar con 117 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 35 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 112 asesinatos y 3 mil 667 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 20 de abril de 2026 es de:
◉ 3,112 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,667 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 10,740 vehículos robados (18.2 diarios)
◉ 3,511 personas detenidas (5.9 diarios)
◉ 184 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en abril se han registrado 78 homicidios para un promedio de 3.9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 20 de abril de 2026 se han abierto 2 mil 760 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 771 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en abril se han registrado 279 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14.0 diarios.