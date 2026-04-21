Informe diario: capturan a 19 en Escuinapa; 3 homicidios y 35 vehículos robados el lunes

Este lunes 20 de abril se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en El Diez, estaba envuelto con un cobertor y se desconoce su identidad; otra más fue asesinada dentro de un vehículo en la colonia CNOP, fue identificado como Ángel Eduardo de 34 años. También, una persona fue localizada privada de la vida en la sindicatura de El Carrizo, en Ahome.

En otros hechos, las autoridades confirmaron la detención de 19 civiles armados en el municipio de Escuinapa; 14 de ellos fueron detenidos tras agredir a las fuerzas Armadas y otros cinco en un operativo distinto del que no se dieron detalles.

También en Culiacán, una persecución armada dejó dos vehículos siniestrados y uno más robado en el sector Laureles Pinos; no se reportaron personas lesionadas.

Por otro lado, las autoridades resguardaron un motel en la comunidad de El Diez, al sur de Culiacán, tras un reporte de la privación de la libertad de una pareja desde el día domingo; en el hecho fueron asegurados chalecos y equipo táctico.

Con estos datos, abril proyecta para cerrar con 117 homicidios.