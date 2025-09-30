Informe diario: capturan a ‘El Chuki’ en Badiraguato; arranca semana con 3 homicidios y 12 vehículos robados

Este lunes 29 de septiembre se registraron tres homicidios en Sinaloa. En Culiacán, se localizó una persona privada de la vida y en estado de descomposición en el fraccionamiento Valle Alto Verde, otra más fue asesinada en un vehículo Versa tras una persecución en la colonia Adolfo López Mateos y una más fue asesinada en la colonia Centro, en las inmediaciones de la KZ4.

Por otro lado, el Secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, reportó la detención de Juan Pablo “N”, alias “Chuki”, en Badiraguato; se le considera piloto aviador y parte de la facción de “Los Chapitos”.

También, un enfrentamiento entre autoridades y civiles armados dejó un hombre abatido en la comunidad de La Guamuchilera, al sur de Culiacán.

Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 147, con lo que Sinaloa perdería la tendencia descendente en este delito.