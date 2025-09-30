Informe diario: capturan a ‘El Chuki’ en Badiraguato; arranca semana con 3 homicidios y 12 vehículos robados

Este lunes 29 de septiembre se registraron tres homicidios en Sinaloa. En Culiacán, se localizó una persona privada de la vida y en estado de descomposición en el fraccionamiento Valle Alto Verde, otra más fue asesinada en un vehículo Versa tras una persecución en la colonia Adolfo López Mateos y una más fue asesinada en la colonia Centro, en las inmediaciones de la KZ4.
Por otro lado, el Secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, reportó la detención de Juan Pablo “N”, alias “Chuki”, en Badiraguato; se le considera piloto aviador y parte de la facción de “Los Chapitos”.
También, un enfrentamiento entre autoridades y civiles armados dejó un hombre abatido en la comunidad de La Guamuchilera, al sur de Culiacán.
Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 147, con lo que Sinaloa perdería la tendencia descendente en este delito.
Por otro lado, el Secretariado Federal agregó 12 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 083 asesinatos y 2 mil 034 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 29 de septiembre de 2025 es de:
◉ 2,083 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,034 personas privadas de la libertad (5.3 diarios)
◉ 7,451 vehículos robados (19.4 diarios)
◉ 1,765 personas detenidas (4.6 diarios)
◉ 120 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre se han registrado 142 homicidios para un promedio de 4.9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 28 de septiembre de 2025 se han abierto 2 mil 034 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 417 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 573 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 19.8 diarios.