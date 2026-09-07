Informe diario: cierra semana 104 de la crisis con 45 muertes violentas, 50% más que la anterior; también se robaron 75 vehículos

Este domingo 6 de septiembre se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En EScuinapa, un hombre fue asesinado con arma blanca en una villa ubicada sobre la carretera Escuinapa-Teacapán; la víctima se encontraba como huésped en un hotel cuando fue lesionado y alcanzó a solicitar ayuda vía telefónica a la recepcionista; se llamaba Luis Ángel y tenía 29 años.
En Mazatlán, un hombre fue asesinado dentro de una vivienda en la Colonia Jesús Osuna; hombres armados ingresaron al domicilio la madrugada de este domingo y dispararon contra la víctima, quien murió en el lugar. No ha sido identificado.
También en el puerto, un hombre fue agredido a balazos y perseguido por civiles armados hasta las instalaciones del aeropuerto, donde se resguardó y fue auxiliado por las autoridades. El hombre presentó tres impactos de arma de fuego.
Por otro lado, motociclistas armados disparan contra la fachada de una vivienda en la colonia Colosio Sí, en Mazatlán; una mujer que se encontraba dentro de la casa resultó ilesa.
Mientras que en Guasave, un cuerpo con huellas de violencia y en avanzado estado de descomposición fue localizado en la comunidad de El Batamote.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman siete casos en lo que va de Septiembre.
Con estos datos, la proyección para septiembre es de 202 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó siete nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 818 muertes violentas y 4 mil 406 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 6 de septiembre de 2026 es de:
◉ 3,818 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,406 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 12,436 vehículos robados (17.1 diarios)
◉ 3,924 personas detenidas (5.4 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 39 muertes violentas para un promedio de 6.5 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 6 de septiembre de 2026 se han abierto 3 mil 088 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 406 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 59 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 9.8 diarios.