Informe diario: cierra semana 104 de la crisis con 45 muertes violentas, 50% más que la anterior; también se robaron 75 vehículos

Este domingo 6 de septiembre se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En EScuinapa, un hombre fue asesinado con arma blanca en una villa ubicada sobre la carretera Escuinapa-Teacapán; la víctima se encontraba como huésped en un hotel cuando fue lesionado y alcanzó a solicitar ayuda vía telefónica a la recepcionista; se llamaba Luis Ángel y tenía 29 años.

En Mazatlán, un hombre fue asesinado dentro de una vivienda en la Colonia Jesús Osuna; hombres armados ingresaron al domicilio la madrugada de este domingo y dispararon contra la víctima, quien murió en el lugar. No ha sido identificado.

También en el puerto, un hombre fue agredido a balazos y perseguido por civiles armados hasta las instalaciones del aeropuerto, donde se resguardó y fue auxiliado por las autoridades. El hombre presentó tres impactos de arma de fuego.

Por otro lado, motociclistas armados disparan contra la fachada de una vivienda en la colonia Colosio Sí, en Mazatlán; una mujer que se encontraba dentro de la casa resultó ilesa.

Mientras que en Guasave, un cuerpo con huellas de violencia y en avanzado estado de descomposición fue localizado en la comunidad de El Batamote.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman siete casos en lo que va de Septiembre.