Informe diario: cierra semana 112 con 36 muertes violentas, 14% menos que la anterior; 7 homicidios y sin reporte de robos de vehículos el domingo

Este domingo 1 de noviembre se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa. La jornada comenzó en Culiacán con el asesinato del dueño de una taquería y donde resultó herido otro hombre en la colonia Miguel Hidalgo; el occiso fue identificado como Saúl, mientras que el herido responde al nombre de Jorge Alejandro.
Más tarde, dos internos muertos y un herido dejó un ataque armado en un centro de rehabilitación de Mazatlán; hombres armados que viajaban en motocicletas agredieron a tres personas que estaban afuera del anexo de la colonia Felipe Ángeles. Las víctimas fueron identificadas como Kevin y Jesús, de 25 y 40 años, respectivamente.
En el mismo sentido, otro ataque armado en un centro de rehabilitación dejó un muerto y cuatro heridos en la Flores Magón, también en Mazatlán. Desde un vehículo en movimiento, hombres armados dispararon ráfagas de arma larga en contra de un grupo de internos que se encontraban al otro lado de la calle disfrutando de un partido de futbol.
Ya por la tarde, asesinaron a dos hombres a balazos en el fraccionamiento Cima Horizonte, al norte de Mazatlán; sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra los ocupantes de un automóvil. Las víctimas no han sido identificadas.
Por la noche, una riña en la Colonia Lázaro Cárdenas dejó a un hombre sin vida en Culiacán; la víctima, llamada José, fue llevado hasta la Cruz Roja Mexicana, donde falleció minutos después a consecuencia de las lesiones.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres no han sumado casos en noviembre.
Con estos datos, noviembre proyecta para cerrar con 210 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 140 muertes violentas y 4 mil 556 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 1 de noviembre de 2026 es de:
◉ 4,140 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,556 personas privadas de la libertad (5.8 diarios)
◉ 12,822 vehículos robados (16.4 diarios)
◉ 4,055 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 217 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 7 muertes violentas para un promedio de 7.0 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 1 de noviembre de 2026 se han abierto 3 mil 194 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 556 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículo
En robo de vehículo, en noviembre no se han registrado denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal.