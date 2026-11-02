Informe diario: cierra semana 112 con 36 muertes violentas, 14% menos que la anterior; 7 homicidios y sin reporte de robos de vehículos el domingo

Este domingo 1 de noviembre se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa. La jornada comenzó en Culiacán con el asesinato del dueño de una taquería y donde resultó herido otro hombre en la colonia Miguel Hidalgo; el occiso fue identificado como Saúl, mientras que el herido responde al nombre de Jorge Alejandro.

Más tarde, dos internos muertos y un herido dejó un ataque armado en un centro de rehabilitación de Mazatlán; hombres armados que viajaban en motocicletas agredieron a tres personas que estaban afuera del anexo de la colonia Felipe Ángeles. Las víctimas fueron identificadas como Kevin y Jesús, de 25 y 40 años, respectivamente.

En el mismo sentido, otro ataque armado en un centro de rehabilitación dejó un muerto y cuatro heridos en la Flores Magón, también en Mazatlán. Desde un vehículo en movimiento, hombres armados dispararon ráfagas de arma larga en contra de un grupo de internos que se encontraban al otro lado de la calle disfrutando de un partido de futbol.

Ya por la tarde, asesinaron a dos hombres a balazos en el fraccionamiento Cima Horizonte, al norte de Mazatlán; sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra los ocupantes de un automóvil. Las víctimas no han sido identificadas.

Por la noche, una riña en la Colonia Lázaro Cárdenas dejó a un hombre sin vida en Culiacán; la víctima, llamada José, fue llevado hasta la Cruz Roja Mexicana, donde falleció minutos después a consecuencia de las lesiones.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres no han sumado casos en noviembre.