Este domingo 22 de noviembre se registraron seis homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, un hombre fue asesinado a balazos en el interior de un expendio de cerveza, ubicado en el crucero del Bulevar Universitarios con la Avenida Álvaro Obregón, al norte de Culiacán. El hecho fue confirmado aproximadamente a las 08:00 horas de este domingo 22 de noviembre en la colonia Tierra Blanca por elementos de la Policía Estatal.

Más tarde, un hombre asesinado y una mujer herida fue el saldo de un ataque a balazos ocurrido la tarde de este domingo 22 de noviembre, junto al Centro de Ciencias de Sinaloa, al norte de Culiacán. De acuerdo con el reporte, aproximadamente a las 16:30 horas el conductor de un Hyundai i10 color azul oscuro modelo reciente fue agredido con disparos de arma corta, y murió de manera instantánea al interior de la unidad.

Mientras que en Mazatlán, un hombre fue atacado con disparos de arma de fuego al interior de su vivienda en el fraccionamiento Prados del Sol. El hecho se registró a las 14:30 horas, sobre la calle De la Selva, entre las avenidas Tundra y avenida Del Estepa. El hombre, identificado como Héctor Manuel, de 26 años, quedó tendido al interior de la casa, donde fue valorado por paramédicos de Bomberos Veteranos que llegaron al lugar, pero ya no contaba con signos vitales a causa de múltiples heridas de bala.

En El Fuerte, personal de la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 28 años, originario del estado de Chihuahua, en un camino de terracería ubicado junto a las vías del ferrocarril, en las inmediaciones del Campo 35. La víctima fue identificada como Julio, quien tenía su residencia o lugar de origen en la comunidad de Campo Colorado, perteneciente al municipio de Morelos, Chihuahua. De acuerdo con los primeros reportes en el sitio, el fallecido presentaba un golpe en la cabeza.

Además, una celebración familiar en la comunidad de Santa Ana terminó en tragedia este domingo 22 de noviembre de 2026, luego de que un joven de 28 años perdiera la vida en un hospital a consecuencia de las heridas de bala que sufrió durante una fiesta de XV años. De acuerdo con los reportes preliminares, el fallecido respondía al nombre de Darío.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman trece casos en noviembre para un promedio de 0.59 mujeres asesinadas por día.