Este domingo 22 de noviembre se registraron seis homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, un hombre fue asesinado a balazos en el interior de un expendio de cerveza, ubicado en el crucero del Bulevar Universitarios con la Avenida Álvaro Obregón, al norte de Culiacán. El hecho fue confirmado aproximadamente a las 08:00 horas de este domingo 22 de noviembre en la colonia Tierra Blanca por elementos de la Policía Estatal.
Más tarde, un hombre asesinado y una mujer herida fue el saldo de un ataque a balazos ocurrido la tarde de este domingo 22 de noviembre, junto al Centro de Ciencias de Sinaloa, al norte de Culiacán. De acuerdo con el reporte, aproximadamente a las 16:30 horas el conductor de un Hyundai i10 color azul oscuro modelo reciente fue agredido con disparos de arma corta, y murió de manera instantánea al interior de la unidad.
Mientras que en Mazatlán, un hombre fue atacado con disparos de arma de fuego al interior de su vivienda en el fraccionamiento Prados del Sol. El hecho se registró a las 14:30 horas, sobre la calle De la Selva, entre las avenidas Tundra y avenida Del Estepa. El hombre, identificado como Héctor Manuel, de 26 años, quedó tendido al interior de la casa, donde fue valorado por paramédicos de Bomberos Veteranos que llegaron al lugar, pero ya no contaba con signos vitales a causa de múltiples heridas de bala.
En El Fuerte, personal de la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 28 años, originario del estado de Chihuahua, en un camino de terracería ubicado junto a las vías del ferrocarril, en las inmediaciones del Campo 35. La víctima fue identificada como Julio, quien tenía su residencia o lugar de origen en la comunidad de Campo Colorado, perteneciente al municipio de Morelos, Chihuahua. De acuerdo con los primeros reportes en el sitio, el fallecido presentaba un golpe en la cabeza.
Además, una celebración familiar en la comunidad de Santa Ana terminó en tragedia este domingo 22 de noviembre de 2026, luego de que un joven de 28 años perdiera la vida en un hospital a consecuencia de las heridas de bala que sufrió durante una fiesta de XV años. De acuerdo con los reportes preliminares, el fallecido respondía al nombre de Darío.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman trece casos en noviembre para un promedio de 0.59 mujeres asesinadas por día.
Con estos datos, noviembre proyecta para cerrar con 169 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 10 nuevos robos de vehículos tras los disturbios en la zona centro-norte y norte del Estado.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 257 muertes violentas y 4 mil 662 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 22 de noviembre de 2026 es de:
◉ 4,257 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,662 personas privadas de la libertad (5.8 diarios)
◉ 13,010 vehículos robados (16.2 diarios)
◉ 4,119 personas detenidas (5.1 diarios)
◉ 238 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 124 muertes violentas para un promedio de 5.6 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 22 de noviembre de 2026 se han abierto 3 mil 232 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 662 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículo
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 179 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 8.1 diarias.