Informe diario: cierra semana con 23 asesinatos, 36% menos que la anterior; 4 homicidios el domingo

Este domingo 19 de abril se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en un canal en la sindicatura de Quilá; dos personas más, aún sin identificar, fueron halladas asesinadas en el basurón municipal en la colonia Ampliación Bicentenario por parte del colectivo Sabuesos Guerreras; y una más, un joven de 19 años, fue asesinado dentro de un vehículo en la colonia Burócrata.
Ya por la noche en Mazatlán, un conato de incendio en el área del comedor de un restaurante bar de la Playa Norte generó la movilización de los cuerpos de emergencia; no hubo lesionados. Las autoridades informaron que ya se investigan las causas.
En otros hechos, un presunto ataque con un dron explosivo se registró en la base de la policía municipal de Navolato, inicialmente se reportó de manera extraoficial una persona herida pero las autoridades no confirmaron esta información.
Con estos datos, abril proyecta para cerrar con 118 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó cuatro nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 109 asesinatos y 3 mil 663 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 19 de abril de 2026 es de:
◉ 3,109 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,663 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 10,705 vehículos robados (18.2 diarios)
◉ 3,478 personas detenidas (5.9 diarios)
◉ 184 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en abril se han registrado 75 homicidios para un promedio de 3.9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 19 de abril de 2026 se han abierto 2 mil 760 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 663 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en abril se han registrado 244 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 12.8 diarios.