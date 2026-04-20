Informe diario: cierra semana con 23 asesinatos, 36% menos que la anterior; 4 homicidios el domingo

Este domingo 19 de abril se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en un canal en la sindicatura de Quilá; dos personas más, aún sin identificar, fueron halladas asesinadas en el basurón municipal en la colonia Ampliación Bicentenario por parte del colectivo Sabuesos Guerreras; y una más, un joven de 19 años, fue asesinado dentro de un vehículo en la colonia Burócrata.

Ya por la noche en Mazatlán, un conato de incendio en el área del comedor de un restaurante bar de la Playa Norte generó la movilización de los cuerpos de emergencia; no hubo lesionados. Las autoridades informaron que ya se investigan las causas.

En otros hechos, un presunto ataque con un dron explosivo se registró en la base de la policía municipal de Navolato, inicialmente se reportó de manera extraoficial una persona herida pero las autoridades no confirmaron esta información.

Con estos datos, abril proyecta para cerrar con 118 homicidios.