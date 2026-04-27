Informe diario: cierra semana con 32 homicidios, 39% más que la anterior; también se robaron 119 vehículos, 17 diarios

Este domingo 26 de abril se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Navolato, una persona fue asesinada en el campo Balbuena. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en el bulevar Gabriel Leyva Solano y otra murió tras un ataque a balazos en la colonia Loma de Tamazula, donde dos hombres más resultaron heridos.
En otros hechos, una persecución dejó dos menores de edad detenidos por la Avenida Álvaro Obregón en el sector Montebello. Una mujer también fue detenida en seguimiento a una agresión armada a un domicilio en el sector Cañadas.
También en Culiacán, un vehículo fue asegurado con armamento y equipo táctico tras una persecución por el malecón nuevo a la altura del sector Chapultepec. Las autoridades implementaron un operativo para dar con los tripulantes
Con estos datos, la semana cerró con 39 por ciento más homicidios que la semana anterior y el mes de abril proyecta para cerrar con 123 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 44 nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 141 asesinatos y 3 mil 677 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 26 de abril de 2026 es de:
◉ 3,141 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,677 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 10,824 vehículos robados (18.2 diarios)
◉ 3,526 personas detenidas (6.0 diarios)
◉ 184 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en abril se han registrado 107 homicidios para un promedio de 4.1 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 26 de abril de 2026 se han abierto 2 mil 781 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 677 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en abril se han registrado 363 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14.0 diarios.