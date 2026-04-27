Informe diario: cierra semana con 32 homicidios, 39% más que la anterior; también se robaron 119 vehículos, 17 diarios

Este domingo 26 de abril se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Navolato, una persona fue asesinada en el campo Balbuena. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en el bulevar Gabriel Leyva Solano y otra murió tras un ataque a balazos en la colonia Loma de Tamazula, donde dos hombres más resultaron heridos.

En otros hechos, una persecución dejó dos menores de edad detenidos por la Avenida Álvaro Obregón en el sector Montebello. Una mujer también fue detenida en seguimiento a una agresión armada a un domicilio en el sector Cañadas.

También en Culiacán, un vehículo fue asegurado con armamento y equipo táctico tras una persecución por el malecón nuevo a la altura del sector Chapultepec. Las autoridades implementaron un operativo para dar con los tripulantes

Con estos datos, la semana cerró con 39 por ciento más homicidios que la semana anterior y el mes de abril proyecta para cerrar con 123 homicidios.