Informe diario: cierra semana con 35 muertes dolosas y 103 vehículos robados; 7 homicidios el domingo

Este domingo 30 de noviembre se registraron siete homicidios en Sinaloa. En Culiacán, dos personas fueron asesinadas en la colonia Los Mezcales, además de una persona asesinada en la colonia Lázaro Cárdenas y otra en la colonia Buenos Aires. En El Rosario, dos personas fueron encontradas asesinadas en la carretera libre que conecta a El Rosario con Escuinapa.
Además, una mujer fue asesinada por su pareja en un campo agrícola de Aguaruto.
Con estos datos, noviembre concluyó con 148 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 14 nuevos robos de vehículos el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 408 asesinatos y 2 mil 829 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2025 es de:
◉ 2,408 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,832 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 8,504 vehículos robados (19.1 diarios)
◉ 1,968 personas detenidas (4.4 diarios)
◉ 159 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 141 homicidios para un promedio de 4.9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 30 de noviembre de 2025 se han abierto 2 mil 285 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 832 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 456 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 15.2 diarios.