Informe diario: Cierra semana con 36 muertes dolosas, 14% menos que la anterior

Este domingo 16 de noviembre se registraron seis homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada en la colonia Los Huizaches; dos personas más fueron acribilladas en la colonia Tres Ríos, uno de ellos un creador de contenido de Culiacán identificado como “El Jerry”; una persona más falleció al recibir atención médica en un hospital tras ser herido en un ataque a balazos en Lomas del Magisterio; y otra más fue ultimada en la colonia Bicentenario.
En Guasave, una persona falleció luego de recibir atención médica en un hospital, tras resultar herida en la localidad de Las Quemazones.
Con estos datos, noviembre se proyecta con 169 homicidios.
Por otro lado, la Fiscalía no agregó nuevos robos de vehículos ni el Secretariado Federal actualizó sus datos; con esto es ya el cuarto día consecutivo sin que esta dependencia actualice los datos de este delito.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 350 asesinatos y 2 mil 790 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 16 de noviembre de 2025 es de:
◉ 2,350 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,790 personas privadas de la libertad (6.5 diarios)
◉ 8,248 vehículos robados (19.1 diarios)
◉ 1,897 personas detenidas (4.4 diarios)
◉ 158 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 90 homicidios para un promedio de 5.6 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 14 de noviembre de 2025 se han abierto 2 mil 231 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 790 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 200 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 12.5 diarios.