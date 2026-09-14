Informe diario: cierra semana con 36 muertes violentas, 20% menos que la anterior; también se robaron 49 vehículos, 7 diarios

Este domingo 13 de septiembre se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Escuinapa, hallaron a un hombre y una mujer asesinados a balazos; los cuerpos fueron encontrados junto a una bicicleta y bajo un árbol en las inmediaciones de la Colonia Pueblo Nuevo.
En Ahome, un hombre fue hallado sin vida y con huellas de violencia en una cuartería de Campo 53, se llamaba Juan y tenía 53 años.
Mientras que en Navolato, otro hombre fue localizado sin vida y con huellas de violencia en una casa de la colonia Alfonso G. Calderón; la víctima fue identificada como Bernardo, de 59 años.
En otros hechos, un trabajador del IMSS resultó herido y un hombre plagiado deja ataque en Infonavit Humaya, en Culiacán; las víctimas se encontraban dentro de un domicilio cuando ocurrió la agresión.
También, el grupo GOES de la Policía Estatal aseguró dos casas tras cateo en un coto de la Isla Musalá, en Culiacán; la movilización derivó de una denuncia en el cual vecinos alertaron a las autoridades sobre presencia de personas armadas dentro del coto residencial.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 15 casos en lo que va de Septiembre.
Con estos datos, la proyección para septiembre es de 179 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 11 nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 854 muertes violentas y 4 mil 408 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 11 de septiembre de 2026 es de:
◉ 3,854 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,408 personas privadas de la libertad (6.0 diarios)
◉ 12,485 vehículos robados (17.0 diarios)
◉ 3,941 personas detenidas (5.4 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 75 muertes violentas para un promedio de 5.8 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 13 de septiembre de 2026 se han abierto 3 mil 088 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 408 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 108 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 8.3 diarios.