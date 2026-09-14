Informe diario: cierra semana con 36 muertes violentas, 20% menos que la anterior; también se robaron 49 vehículos, 7 diarios

Este domingo 13 de septiembre se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Escuinapa, hallaron a un hombre y una mujer asesinados a balazos; los cuerpos fueron encontrados junto a una bicicleta y bajo un árbol en las inmediaciones de la Colonia Pueblo Nuevo.

En Ahome, un hombre fue hallado sin vida y con huellas de violencia en una cuartería de Campo 53, se llamaba Juan y tenía 53 años.

Mientras que en Navolato, otro hombre fue localizado sin vida y con huellas de violencia en una casa de la colonia Alfonso G. Calderón; la víctima fue identificada como Bernardo, de 59 años.

En otros hechos, un trabajador del IMSS resultó herido y un hombre plagiado deja ataque en Infonavit Humaya, en Culiacán; las víctimas se encontraban dentro de un domicilio cuando ocurrió la agresión.

También, el grupo GOES de la Policía Estatal aseguró dos casas tras cateo en un coto de la Isla Musalá, en Culiacán; la movilización derivó de una denuncia en el cual vecinos alertaron a las autoridades sobre presencia de personas armadas dentro del coto residencial.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 15 casos en lo que va de Septiembre.