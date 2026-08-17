Informe diario: cierra semana con 38 muertes violentas, 27% más que la anterior; 5 homicidios el domingo y 13 vehículos robados el fin de semana

Este domingo 16 de agosto se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo tres. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada y envuelta en sábanas en la sindicatura de Costa Rica, no ha sido identificado hasta ahora.
En Mazatlán, una persona fue localizada asesinada en un predio cerca de unos campos deportivos la colonia Valle del Ejido; y otra fue asesinada por motociclistas en la colonia Venustiano Carranza. También, un hombre que había sido herido de bala en un ataque registrado en Concordia murió en una clínica de Mazatlán, personal médico de una clínica ubicada sobre la avenida Ejército Mexicano, informó a la Fiscalía General del Estado sobre el fallecimiento, pero éste no fue incluido en el reporte diario de la FGE.
Otro caso que tampoco fue incluido en el reporte de la FGE fue el fallecimiento del segundo hombre herido en un ataque registrado en el Fovissste de Mazatlán.
Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 147 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 13 nuevos robos de vehículos el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 698 muertes violentas y 4 mil 292 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 15 de agosto de 2026 es de:
◉ 3,703 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,292 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 12,218 vehículos robados (17.3 diarios)
◉ 3,849 personas detenidas (5.5 diarios)
◉ 209 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 76 muertes violentas para un promedio de 4.8 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 16 de agosto de 2026 se han abierto 3 mil 049 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 292 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 114 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.1 diarios.