Informe diario: cierra semana con 39 muertes violentas, 7% menos que la anterior; y 71 vehículos robados, 10 diarios

El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó nueve nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 515 asesinatos y 4 mil 037 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 5 de julio de 2026 es de: ◉ 3,515 homicidios dolosos (5.3 diarios) ◉ 4,037 personas privadas de la libertad (6.1 diarios) ◉ 11,894 vehículos robados (17.9 diarios) ◉ 3,694 personas detenidas (5.6 diarios) ◉ 204 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.6 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en julio se han registrado 26 muertes violentas para un promedio de 5.2 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 5 de julio de 2026 se han abierto 2 mil 939 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 37 denuncias ante la FGE.