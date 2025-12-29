Informe diario: cierra semana con 48 homicidios y diciembre ya supera asesinatos del mismo mes de 2024

Este domingo 28 de diciembre se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una de las personas fue asesinada en la colonia Juntas del Humaya. En Guasave, otra persona fue encontrada sin vida en el Ranchito de Castro.
También un adolescente fue asesinado en la colonia 4 de Marzo, en Culiacán, hecho que quedó asentado en una carpeta de investigación como homicidio doloso con fecha del 27 de diciembre.
Además, otra persona falleció en un hospital tras recibir atención médica por resultar herido en un robo de vehículo en el bulevar Jesús Kumate; la carpeta de investigación quedó registrada con la fecha del hecho, el 19 de diciembre pasado.
También se reportaron detonaciones de explosivos por la tarde en Escuinapa.
Por otro lado, tres hombres fueron detenidos tras un fuerte operativo de la Policía Estatal en La Conquista, en Culiacán; tenían armas de grueso poder y vehículos blindados.
Con estos datos, diciembre se proyecta con 182 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 568 asesinatos y 2 mil 978 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 28 de diciembre de 2025 es de:
◉ 2,572 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,978 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 8,849 vehículos robados (18.6 diarios)
◉ 2,001 personas detenidas (4.2 diarios)
◉ 161 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 164 homicidios para un promedio de 5.9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 28 de diciembre de 2025 se han abierto 2 mil 436 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 978 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 345 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 12.3 diarios.