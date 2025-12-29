Informe diario: cierra semana con 48 homicidios y diciembre ya supera asesinatos del mismo mes de 2024

Este domingo 28 de diciembre se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una de las personas fue asesinada en la colonia Juntas del Humaya. En Guasave, otra persona fue encontrada sin vida en el Ranchito de Castro.

También un adolescente fue asesinado en la colonia 4 de Marzo, en Culiacán, hecho que quedó asentado en una carpeta de investigación como homicidio doloso con fecha del 27 de diciembre.

Además, otra persona falleció en un hospital tras recibir atención médica por resultar herido en un robo de vehículo en el bulevar Jesús Kumate; la carpeta de investigación quedó registrada con la fecha del hecho, el 19 de diciembre pasado.

También se reportaron detonaciones de explosivos por la tarde en Escuinapa.

Por otro lado, tres hombres fueron detenidos tras un fuerte operativo de la Policía Estatal en La Conquista, en Culiacán; tenían armas de grueso poder y vehículos blindados.

Con estos datos, diciembre se proyecta con 182 homicidios.