Informe diario: concluye semana con 20 homicidios, es la 3ra más baja de la guerra; también hubo 114 vehículos robados

Este domingo 1 de febrero se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, se registró el hallazgo de una persona asesinada en la colonia Rosario Uzárraga; en Navolato, una persona originaria de Jalisco fue asesinada en la colonia Chulavista; y en Guasave, se reportó una persona asesinada en la localidad de El Burrión, Sinaloa.
En otros hechos, un hombre resultó herido a balazos tras una persecución realizada por la Policía Estatal en la colonia Buenos Aires, en Culiacán; luego fue detenido por las autoridades junto a dos personas más, una de ellas mujer.
En ese sentido, tres hombres fueron detenidos con armas en la colonia Hacienda del Valle de Culiacán, tras un reporte anónimo a las autoridades.
También se reportó el deceso de un interno del Penal de Aguaruto, hecho que las autoridades informaron como suicidio.
Con estos datos, la semana concluyó con 20 homicidios, lo que la convierte en la tercera más baja desde que la disputa entre facciones comenzó en el estado.
El Secretariado Federal agregó nueve nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 749 asesinatos y 3 mil 177 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 1 de febrero de 2026 es de:
◉ 2,749 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,177 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 9,509 vehículos robados (18.6 diarios)
◉ 3,259 personas detenidas (6.4 diarios)
◉ 169 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 2.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en febrero se han registrado tres homicidios para un promedio de tres diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 1 de febrero de 2026 se han abierto 2 mil 519 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 177 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en febrero se han registrado nueve denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 9 diarios.