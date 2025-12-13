Informe diario: decomisan blindadas y más de 400 explosivos en Culiacán; 6 homicidios y 8 vehículos robados el viernes

El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía estatal agregó ocho denuncias en la zona centro.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 465 asesinatos y 2 mil 938 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 12 de diciembre de 2025 es de: ◉ 2,465 homicidios dolosos (5.4 diarios) ◉ 2,938 personas privadas de la libertad (6.4 diarios) ◉ 8,691 vehículos robados (18.9 diarios) ◉ 1,976 personas detenidas (4.3 diarios) ◉ 159 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.6 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 57 homicidios para un promedio de 4.8 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 12 de diciembre de 2025 se han abierto 2 mil 379 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 938 denuncias ante la FGE.