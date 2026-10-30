Informe diario: dejan otra cabeza en Culiacán; 3 homicidios, 1 cuerpo hallado y 6 vehículos robados el jueves

Este jueves 29 de octubre se registraron tres homicidios dolosos y el hallazgo de un cuerpo en Sinaloa. En Mazatlán, un ataque armado en un restaurante dejó primero un muerto y un herido grave; la víctima mortal fue identificada como Juan Paulo, mientras que el herido fue identificado como Daniel, y quien luego moriría también en el hospital. Ambos fueron atacados dentro del establecimiento ubicado en la avenida José Luis “Peche” Rice.

También, una explosión de un artefacto hirió a un hombre en Pradera Dorada II, en Mazatlán; Javier, de 46 años, sufrió heridas por siete esquirlas tras el estallido de un artefacto de fabricación artesanal arrojado dentro de una vivienda este jueves.

En Culiacán, abandonaron una hielera con una cabeza humana frente a una casa en la Díaz Ordaz; el hallazgo del contenedor con restos humanos ocurrió durante la tarde del jueves, frente a una vivienda aparentemente abandonada. La víctima no ha sido identificada.

Además, hallaron un cuerpo en estado de descomposición por la Maxipista Culiacán-Mazatlán; el hallazgo se dio en el kilómetro 174+400 de la rúa, en sentido sur a norte; el difunto vestía únicamente un short de color negro, y estaba entre la vegetación al costado de la vialidad.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 22 casos en octubre.