Informe diario: dejan otra cabeza en Culiacán; 3 homicidios, 1 cuerpo hallado y 6 vehículos robados el jueves

Este jueves 29 de octubre se registraron tres homicidios dolosos y el hallazgo de un cuerpo en Sinaloa. En Mazatlán, un ataque armado en un restaurante dejó primero un muerto y un herido grave; la víctima mortal fue identificada como Juan Paulo, mientras que el herido fue identificado como Daniel, y quien luego moriría también en el hospital. Ambos fueron atacados dentro del establecimiento ubicado en la avenida José Luis “Peche” Rice.
También, una explosión de un artefacto hirió a un hombre en Pradera Dorada II, en Mazatlán; Javier, de 46 años, sufrió heridas por siete esquirlas tras el estallido de un artefacto de fabricación artesanal arrojado dentro de una vivienda este jueves.
En Culiacán, abandonaron una hielera con una cabeza humana frente a una casa en la Díaz Ordaz; el hallazgo del contenedor con restos humanos ocurrió durante la tarde del jueves, frente a una vivienda aparentemente abandonada. La víctima no ha sido identificada.
Además, hallaron un cuerpo en estado de descomposición por la Maxipista Culiacán-Mazatlán; el hallazgo se dio en el kilómetro 174+400 de la rúa, en sentido sur a norte; el difunto vestía únicamente un short de color negro, y estaba entre la vegetación al costado de la vialidad.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 22 casos en octubre.
Con estos datos, octubre proyecta para cerrar con 207 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó seis nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 122 muertes violentas y 4 mil 541 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 28 de octubre de 2026 es de:
◉ 4,126 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,541 personas privadas de la libertad (5.8 diarios)
◉ 12,814 vehículos robados (16.5 diarios)
◉ 4,052 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 216 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 194 muertes violentas para un promedio de 6.7 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 29 de octubre de 2026 se han abierto 3 mil 178 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 541 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículo
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 207 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.1 diarios.