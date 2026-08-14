Informe diario: detienen a 3 con más de 4 mil dosis de droga en Mazatlán; 7 homicidios y 10 vehículos robados

Este jueves 13 de agosto se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, dos hombres murieron tras un ataque a balazos en la colonia 8 de Febrero, dos hombres más resultaron heridos.
En Mazatlán, una persona fue localizada asesinada a balazos sobre un camino de terracería, perteneciente al poblado El Walamo, estaba degollado; otra en el fraccionamiento La Riviera; y una más murió tras un ataque a balazos en la colonia Colosio Sí, donde también hubo dos heridos.
En Escuinapa, un hombre fue asesinado en la colonia 10 de Mayo; y otra, casi de manera simultánea, en la colonia Paredones.
En otros hechos, La Marina confirmó la detención de tres personas en el Fraccionamiento Real del Valle de Mazatlán, con más de 4 mil dosis de droga, radios y un arma corta; una de ellas es mujer.
Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 136 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 10 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 684 muertes violentas y 4 mil 290 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 13 de agosto de 2026 es de:
◉ 3,684 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,290 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 12,196 vehículos robados (17.3 diarios)
◉ 3,847 personas detenidas (5.5 diarios)
◉ 209 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 57 muertes violentas para un promedio de 4.4 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 13 de agosto de 2026 se han abierto 3 mil 037 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 290 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 92 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.1 diarios.