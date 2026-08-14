Informe diario: detienen a 3 con más de 4 mil dosis de droga en Mazatlán; 7 homicidios y 10 vehículos robados

Este jueves 13 de agosto se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, dos hombres murieron tras un ataque a balazos en la colonia 8 de Febrero, dos hombres más resultaron heridos.

En Mazatlán, una persona fue localizada asesinada a balazos sobre un camino de terracería, perteneciente al poblado El Walamo, estaba degollado; otra en el fraccionamiento La Riviera; y una más murió tras un ataque a balazos en la colonia Colosio Sí, donde también hubo dos heridos.

En Escuinapa, un hombre fue asesinado en la colonia 10 de Mayo; y otra, casi de manera simultánea, en la colonia Paredones.

En otros hechos, La Marina confirmó la detención de tres personas en el Fraccionamiento Real del Valle de Mazatlán, con más de 4 mil dosis de droga, radios y un arma corta; una de ellas es mujer.

Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 136 muertes violentas.