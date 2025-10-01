Informe diario: detienen a 3 en La Guamuchilera; 4 homicidios y 19 vehículos robados el martes

Este martes 30 de septiembre se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada con vida en la localidad Bella Vista pero murió minutos después, mientras que tres personas más perdieron la vida en un ataque a balazos en la colonia Lomas de San Isidro.

También, las autoridades detuvieron a tres civiles armados en la comunidad de La Guamuchilera, al surponiente de Culiacán, dónde también abatieron a una persona identificada como Saúl de 30 años.

En Tepuche, una familia fue atacada a balazos dejando tres personas heridas, entre ellas una menor de 13 años; todos se encuentran estables en el Hospital.

Con estos datos, septiembre concluyó con 140 homicidios y seis hallazgos de osamentas y restos en fosas, con lo que Sinaloa perdió la tendencia descendente de dos meses en este delito.