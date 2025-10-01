Informe diario: detienen a 3 en La Guamuchilera; 4 homicidios y 19 vehículos robados el martes

Este martes 30 de septiembre se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada con vida en la localidad Bella Vista pero murió minutos después, mientras que tres personas más perdieron la vida en un ataque a balazos en la colonia Lomas de San Isidro.
También, las autoridades detuvieron a tres civiles armados en la comunidad de La Guamuchilera, al surponiente de Culiacán, dónde también abatieron a una persona identificada como Saúl de 30 años.
En Tepuche, una familia fue atacada a balazos dejando tres personas heridas, entre ellas una menor de 13 años; todos se encuentran estables en el Hospital.
Con estos datos, septiembre concluyó con 140 homicidios y seis hallazgos de osamentas y restos en fosas, con lo que Sinaloa perdió la tendencia descendente de dos meses en este delito.
Por otro lado, el Secretariado Federal agregó 19 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 087 asesinatos y 2 mil 041 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025 es de:
◉ 2,087 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,041 personas privadas de la libertad (5.3 diarios)
◉ 7,470 vehículos robados (19.4 diarios)
◉ 1,768 personas detenidas (4.6 diarios)
◉ 120 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre se han registrado 142 homicidios para un promedio de 4.9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 29 de septiembre de 2025 se han abierto 2 mil 041 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 417 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 592 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 19.7 diarios.