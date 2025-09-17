Informe diario: detienen a 8 en Culiacancito, 5 homicidios y 13 vehículos robados el martes

Este martes 16 de septiembre se registraron cinco homicidios en Sinaloa. En Culiacán, se registró el asesinato de una persona de la comunidad LGBT en la colonia Nuevo Bachigualato.
En Navolato, una persona fue hallada asesinada en un camino de terracería que conduce del poblado La Sinaloa al poblado La Michoacana. En Mocorito, una persona fue localizada privada de la vida en Pericos.
En Mazatlán, una persona fue asesinada en un ataque a balazos que incluyó explosivos en la colonia Jaripillo, así como otra persona que falleció tras recibir atención médica en un hospital ubicado en la colonia Benito Juárez por un ataque con arma blanca.
También la Marina reportó el abatimiento de una persona y la detención de ocho más tras un enfrentamiento en Culiacancito que dejó también varios vehículos asegurados.
Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 143, con lo que Sinaloa perdería la tendencia descendente en este delito.
Por otro lado, el Secretariado Federal agregó 84 nuevos robos de vehículos durante los últimos tres días.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 017 asesinatos y mil 982 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 16 de septiembre de 2025 es de:
◉ 2,017 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 1,982 personas privadas de la libertad (5.3 diarios)
◉ 7,189 vehículos robados (19.3 diarios)
◉ 1,718 personas detenidas (4.6 diarios)
◉ 116 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre se han registrado 76 homicidios para un promedio de 4.8 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 13 de septiembre de 2025 se han abierto mil 982 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 417 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 311 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 19.4 diarios.