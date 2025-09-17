Informe diario: detienen a 8 en Culiacancito, 5 homicidios y 13 vehículos robados el martes

Este martes 16 de septiembre se registraron cinco homicidios en Sinaloa. En Culiacán, se registró el asesinato de una persona de la comunidad LGBT en la colonia Nuevo Bachigualato.

En Navolato, una persona fue hallada asesinada en un camino de terracería que conduce del poblado La Sinaloa al poblado La Michoacana. En Mocorito, una persona fue localizada privada de la vida en Pericos.

En Mazatlán, una persona fue asesinada en un ataque a balazos que incluyó explosivos en la colonia Jaripillo, así como otra persona que falleció tras recibir atención médica en un hospital ubicado en la colonia Benito Juárez por un ataque con arma blanca.

También la Marina reportó el abatimiento de una persona y la detención de ocho más tras un enfrentamiento en Culiacancito que dejó también varios vehículos asegurados.

Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 143, con lo que Sinaloa perdería la tendencia descendente en este delito.