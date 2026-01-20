Informe diario: detienen a dos y abaten a 1 en la Culiacán-Eldorado; 7 homicidios y 3 restos óseos el lunes

El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó 10 denuncias en la zona centro.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 703 asesinatos y 3 mil 147 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 19 de enero de 2026 es de: ◉ 2,703 homicidios dolosos (5.4 diarios) ◉ 3,147 personas privadas de la libertad (6.3 diarios) ◉ 9,388 vehículos robados (18.9 diarios) ◉ 2,054 personas detenidas (4.1 diarios) ◉ 169 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.3 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se han registrado 116 homicidios para un promedio de 6.1 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 19 de enero de 2026 se han abierto 2 mil 496 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 147 denuncias ante la FGE.