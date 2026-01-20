Informe diario: detienen a dos y abaten a 1 en la Culiacán-Eldorado; 7 homicidios y 3 restos óseos el lunes

Este lunes 19 de enero se registraron siete homicidios en Sinaloa. En Culiacán, se registró la localización de una persona asesinada en la colonia Renato Vega Amador; otra persona, un joven de 17 años de nombre Maximiliano fue acribillado dentro de su domicilio en la privada Punto Oriente; una persona más de oficio médico y que llevaba por nombre Manuel, fue asesinado en su clínica en la colonia Centro de la sindicatura de Costa Rica; otro hombre fue asesinado en la colonia Francisco I. Madero; una persona en la colonia Luis Donaldo Colosio, en Aguaruto, así como dos hombres hallados esposados y carbonizados en la cajuela de un vehículo incendiado en la colonia Guadalupe.
Por otro lado, un colectivo de buscadoras localizó los restos óseos de dos hombres y una mujer en la localidad de Casa Blanca, en Guasave.
También, tras un enfrentamiento entre autoridades y civiles armados, dos hombres fueron detenidos y uno más abatido en la carretera Culiacán-El dorado.
Con estos datos, enero se proyecta con 189 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó 10 denuncias en la zona centro.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 703 asesinatos y 3 mil 147 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 19 de enero de 2026 es de:
◉ 2,703 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,147 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 9,388 vehículos robados (18.9 diarios)
◉ 2,054 personas detenidas (4.1 diarios)
◉ 169 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se han registrado 116 homicidios para un promedio de 6.1 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 19 de enero de 2026 se han abierto 2 mil 496 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 147 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en enero se han registrado 380 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 20 diarios.