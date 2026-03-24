Informe diario: detienen a mujer con 20 kgs de cristal en Escuinapa; 2 homicidios y 15 vehículos robados

El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos, pero la Fiscalía agregó 15 nuevas denuncias.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 003 asesinatos y 3 mil 521 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 23 de marzo de 2026 es de: ◉ 3,003 homicidios dolosos (5.4 diarios) ◉ 3,521 personas privadas de la libertad (6.3 diarios) ◉ 10,274 vehículos robados (18.3 diarios) ◉ 3,390 personas detenidas (6.0 diarios) ◉ 182 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.3 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en marzo se han registrado 90 homicidios para un promedio de 3.9 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 23 de marzo de 2026 se han abierto 2 mil 671 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 521 denuncias ante la FGE.