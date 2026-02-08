Informe diario: dice FGR que ya identificó cuerpos de Concordia, pero no informa identidad ni cantidad; 9 homicidios el sábado

Este sábado 7 de febrero se registraron nueve homicidios dolosos en Sinaloa pero la FGe solo comunicó ocho. En Navolato, tres personas fueron localizadas asesinadas a balazos y con un mensaje criminal en la sindicatura de Villa Juárez.
En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la sindicatura de Costa Rica; otro perdió la vida tras un ataque a balazos a la camioneta en la que viajaba con una mujer, quien resultó herida, frente al Mercado de Abastos; otra más asesinada en el fraccionamiento Los Laureles; y una mujer fue asesinada dentro de su domicilio en la colonia Los Ángeles. En Elota, una persona fue localizada asesinada en el ejido Culiacancito.
En Escuinapa, un taxista originario de Acaponeta, Nayarit, fue asesinado en Tecualilla pero la Fiscalía no lo incluyó en su reporte diario.
Por otro lado, la FGR confirmó que los cuerpos hallados en la fosa de El Verde, en Concordia, ya fueron identificados y sus familiares notificados, pero no informó si se trataba de los mineros desaparecidos ni la cantidad de cuerpos recuperados en el sitio. Sin embargo, Noroeste pudo atestiguar que los trabajos continúan y que el sitio permanece resguardado por autoridades militares.
Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 124 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó cinco nuevas denuncias.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 776 asesinatos y 3 mil 290 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 7 de febrero de 2026 es de:
◉ 2,776 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,290 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 9,607 vehículos robados (18.6 diarios)
◉ 3,283 personas detenidas (6.4 diarios)
◉ 169 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en febrero se han registrado 31 homicidios para un promedio de 4.4 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 7 de febrero de 2026 se han abierto 2 mil 546 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 190 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en febrero se han registrado 107 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 15.3 diarios.